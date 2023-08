Ziet AZ weer een sterspeler vertrekken? ‘Karlsson kan alsnog tekenen in Serie A’

Maandag, 21 augustus 2023 om 10:08 • Wessel Antes

Jesper Karlsson staat hoog op het verlanglijstje van Bologna, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant wil de Italiaanse club opnieuw zaken doen met AZ, nadat eerder Sam Beukema voor 9 miljoen euro overkwam vanuit Alkmaar. Karlsson werd eerder deze zomer hevig gelinkt aan Lazio, maar de Romeinen gingen uiteindelijk in zee met Gustav Isaksen (FC Midtjylland), Matteo Cancellieri (Hellas Verona) en Diego González (Celaya). Nu kan de 25-jarige Karlsson mogelijk alsnog tekenen in de Serie A.

Karlsson ligt in Alkmaar nog tot medio 2026 vast, maar maakt er geen geheim van dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Volgens de Italiaanse berichtgeving staat de rechtspoot open voor een avontuur bij Bologna. Karlsson moest de eerste drie wedstrijden van dit seizoen missen wegens een hamstringblessure, maar dat zou Rossoblu niet afschrikken. In Stadio Renato Dall'Ara kan de Zweedse aanvaller teamgenoot worden van onder meer Beukema, Oussama El Azzouzi, Joshua Zirkzee en Sydney van Hooijdonk.

De naam van Karlsson viel deze zomer ook bij Napoli. Volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio heeft de technische vleugelspeler zelfs gesprekken gevoerd met de Italiaanse landskampioen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Karlsson in op zo’n 18 miljoen euro. Of Bologna dat kan ophoesten is momenteel nog de vraag. De Italiaanse club telde nooit meer dan 15 miljoen euro neer voor een inkomende transfer. Alleen voor Riccardo Orsolini (15 miljoen, Juventus, 2019/20) en Musa Barrow (14,3 miljoen, Atalanta, 2021/22) werd een transfersom van meer dan 10 miljoen euro betaald.

Indien AZ meewerkt aan een vertrek van Karlsson, kunnen de Alkmaarders behoorlijk wat winst maken op de elfvoudig international van Zweden. AZ nam Karlsson in de zomer van 2020 voor een bedrag van 2,6 miljoen euro over van Elfsborg. Sindsdien kwam de vleugelspits in 124 officiële optredens tot 46 doelpunten en 33 assists. Karlsson kan na Beukema, Tijjani Reijnders (19 miljoen, AC Milan) en Milos Kerkez (Bournemouth, 17,9 miljoen) de vierde speler worden die AZ deze zomer een behoorlijke smak geld oplevert.