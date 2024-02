Zeer hoog cijfer voor uitblinker Wellenreuther; drie onvoldoendes bij Feyenoord

Feyenoord is er niet in geslaagd om de achtste finales van de Europa League te bereiken. De ploeg van Arne Slot speelde in Rome met 1-1 gelijk tegen AS Roma, maar moest na strafschoppen (4-2) alsnog zijn meerdere erkennen in de Romeinen. Voetbalzone beoordeelt alle basisspelers met een rapportcijfer.

Timon Wellenreuther: 9

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wellenreuther bewees in Rome weer een hele degelijke vervanger te zijn voor Justin Bijlow. De eerste treffer van de Romeinen viel Wellenreuther totaal niet aan te rekenen en in het restant van het duel deed de Duitser geen gekke dingen. In de tweede helft plukte hij knap de bal weg voor de voeten van Spinazzola, die werd weggestuurd door Paulo Dybala. In de allerlaatste seconde van het duel redde Wellenreuther de meubelen door een schot van Lukaku met zijn vingertoppen naast te tikken. In de penaltyreeks stopte hij een strafschop van de Belg.

Quilindschy Hartman: 6,5

Hartman liet zich nagenoeg niet van de wijs brengen door Dybala. De linksachter speelde een goede wedstrijd en leek zelfs in de verlenging onvermoeibaar. Tien minuten voor tijd maakte Hartman een mooie actie langs de zijlijn, maar zijn voorzet kwam niet aan bij de ingevallen Ayase Ueda. Hij schoot zijn strafschop in de reeks wel tegen de touwen.

Thomas Beelen: 8

De 22-jarige verdediger moest zich donderdagavond staande zien te houden tegen niemand minder dan Romelu Lukaku. De Belgische topschutter kwam er donderdagavond totaal niet aan te pas en ook aan de bal maakte Beelen een degelijke indruk.

Beelen in duel met Lukaku

Dávid Hancko: 7,5

Hancko gold in het Stadio Olimpico als absolute uitblinker aan de kant van Feyenoord. Nagenoeg elke voorzet van Roma werd door de Slowaak weggekopt en in de eerste helft was hij belangrijk met een redding vlak voor de doellijn. Vlak voor tijd kreeg hij nog net zijn voet tegen de bal, waarmee een grote kans van Lukaku op het laatste moment werd verijdeld. Wel miste hij een penalty in de strafschoppenreeks.

Lutsharel Geertruida: 6,5

Geertruida had het donderdagavond lastig met Stephan El Shaarawy . De Italiaan was Geertruida in een aantal duels de baas en ook aanvallend, waar hij normaal zo in uitblinkt, wist Geertruida tegen Roma weinig in te brengen.

Mats Wieffer: 7,5

Wieffer speelde een belangrijke rol bij de 0-1 van Feyenoord. De middenvelder onderschepte een pass, spreidde vervolgens een Zidane-achtige draai tentoon en gaf mee aan Hancko. Vlak na de openingstreffer liep Wieffer goed weg uit de rug van de Roma-verdediging en kwam na een pass van Gimenz oog in oog te staan met de doelman Mile Svilar. Laatstgenoemde kwam echter als winnaar uit de strijd. In het restant van de wedstrijd hield Wieffer zich degelijk staande en deed hij geen gekke dingen. Zelfs na 120 minuten voetballen bleef hij maar gaan.

Quinten Timber: 4

Samen met Stengs en Paixão was Timber de minste man aan de kant van de Rotterdammers. De doorgaans zeer degelijke middenvelder werd volledig overlopen en kon totaal geen vuist maken tegen de Romeinen. Een onnodige bal naar achteren zorgde voor frustratie bij zijn ploeggenoten en vijf minuten voor tijd hielp hij een countermogelijkheid om zeep vanwege miscommunicatie met Ueda.

Stengs had donderdagavond moeite met het fysieke spel van Roma. De aanvallende middenvelder kwam nauwelijks in het stuk voor, creëerde nul kansen en leed onnodig veel balverlies. Hij werd door Arne Slot dan ook al na een uur spelen gewisseld. Een wedstrijd om snel te vergeten voor de international van Oranje.

Bart Nieuwkoop: 6

Nieuwkoop begon ijverig aan de wedstrijd. De (gelegenheids)rechtsbuiten werd al vroeg in het duel twee keer neergelegd, waarvoor zowel Spinazzola als Leandro Paredes op een gele kaart ontvingen. Met zijn positionering in de zestien speelde hij tevens een belangrijke rol bij de treffer van Gimenez. Defensief deed Nieuwkoop zijn werk, maar hij had in het aanvalsspel weinig in te brengen.

Santiago Gimenez: 6,5

Buiten het feit dat Gimenez al vroeg in het duel de openingstreffer verzorgde, lukte er verder niet veel bij de Mexicaan. De bal sprong een aantal keer van zijn voet, waardoor Feyenoord niet aan een aanval kon bouwen. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld voor Ueda.

Santiago Gimenez na zijn doelpunt

Igor Paixão: 5

Kan jij je vinden in deze cijfers? Ja Nee Stem Kan jij je vinden in deze cijfers? Ja 54% Nee 46% Totaal aantal stemmen: 195 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Het was donderdagavond overduidelijk niet de wedstrijd van Paixão. Waar de Braziliaan in De Kuip nog scoorde tegen de Romeinen, was hij in de return nagenoeg onzichtbaar. Voor zijn wissel liet hij een passnauwkeurigheid van slechts 54,5 procent noteren. Ook ging vroeg in de tweede helft een kansrijke situatie verloren omdat hij de bal na lang wachten van zijn voet liet snoepen.