Xavi Simons haalt prioriteit voor toekomst bij PSV aan in interview

Zaterdag, 22 april 2023 om 07:40 • Wessel Antes • Laatste update: 09:37

Het spelen van Champions League-voetbal weegt zwaar in de beslissing van Xavi Simons over zijn toekomst. De negentienjarige middenvelder van PSV wil niets liever dan uitkomen op het hoogste podium, zo zegt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Simons wordt door journalist Mike Verweij tevens gevraagd naar de clausule in zijn contract, waardoor hij voor twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain deze zomer. De rechtspoot wacht eerst het seizoen af voor hij een beslissing neemt.

Simons ligt bij PSV vast tot medio 2027, maar kan voor een schijntje terugkeren naar de Franse koploper. PSG zou de middenvelder volgens diverse Franse media dan ook dolgraag verwelkomen deze zomer. Simons is momenteel nog niet bezig met zijn toekomst, zo zegt hij zelf. “Ik moet het seizoen goed afmaken en dan zullen we zien. Nu komen de wedstrijden waarin je het zal moeten bewijzen. Mijn focus is volledig gericht op de laatste vijf competitiewedstrijden en de bekerfinale. Je weet niet wat er over drie, vier weken kan gebeuren, maar wat ik wel kan zeggen, is dat ik heel dankbaar ben om hier te zijn en dat ik mezelf bij PSV heb kunnen bewijzen. Ik heb hier een vijfjarig contract en in de zomer zal ik een gesprek hebben met Marcel (Brands, red.), de trainer en iedereen.”

Het lijkt erop dat het halen van Champions League-voetbal uiterst belangrijk is voor de toekomst van Simons bij PSV. “Ik vecht tot het laatst voor de eerste plek en niet de tweede plek, maar als we de eerste plek niet bereiken dan is het voor de club en iedereen heel belangrijk dat we wel tweede worden. Ook voor de spelers is het een groot verschil of je wel of niet Champions League gaat spelen. Dat is een prioriteit voor mij. Ook voor mijn ontwikkeling is dat heel belangrijk.” Momenteel staat PSV acht punten achter op koploper Feyenoord. De Eindhovenaren delen de tweede plek met Ajax, dat wel nog een beter doelsaldo heeft. Komende zondag treffen de rivalen elkaar in het Philips Stadion.

Simons parkeert de zaken rondom zijn clausule bewust tot na het seizoen. “Buiten het veld krijg ik weinig mee. Ik heb geluk dat ik mijn broer heb. Hij regelt alles voor mij. Daardoor kan ik me volledig concentreren op presteren op het voetbalveld. Ik zie voetbal niet als werk. Het is mijn droom. Ik wil het beste eruit halen en over vijftien jaar kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. Ik heb nog evenveel plezier in het spelletje als toen ik ging voetballen op de pleintjes in Rojales, het dorpje waar ik ben opgegroeid in Spanje. Natuurlijk begin ik mooie stappen te maken in mijn carrière, maar de kleine jongen moet in je blijven. De jongen die geniet van voetballen op het pleintje met zijn vrienden.”