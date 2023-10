‘Winters vertrek uit Dortmund lonkt voor ’ontevreden‘ Julian Rijkhoff’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 15:25 • Bart DHanis • Laatste update: 15:39

Julian Rijkhoff is ontevreden bij Borussia Dortmund, zo meldt het lokale Ruhr Nachrichten dinsdag.

De Nederlandse spits werd in 2021 voor 150.000 euro overgenomen van Ajax, maar maakte zijn debuut in het eerste nog altijd niet. Volgens het medium kan Rijkhoff de club komende winter verlaten.

Zaakwaarnemer Dick van Buren was twee weken geleden aanwezig in Dortmund om met de clubleiding te praten over de toekomst van de achttienjarige aanvaller. Rijkhoff heeft een contract tot medio 2025 bij die Borussen, maar dient deze mogelijk dus niet uit.

Rijkhoff begon het seizoen op het derde niveau in Duitsland, bij Dortmund II. Hij kwam echter niet in actie voor de ploeg en werd daarop teruggezet naar Dortmund Onder 19. Dat kwam hard aan bij de spits, die vorig jaar nog in de voorbereiding meedeed met het eerste van Dortmund.

Dit jaar werd hij buiten de selectie voor het trainingskamp in de Verenigde Staten gelaten. Hierop wilde Dortmund hem afgelopen zomer al, dan wel op huurbasis, laten gaan. De club uit West-Duitsland kon echter geen geschikte bestemming vinden.

Het heen en weer pendelen tussen de verschillende teams valt Rijkhoff naar eigen zwaar, maar toch houdt hij vooral zichzelf verantwoordelijk. “Er valt nog veel te verbeteren voor mij. Ik moet rustiger worden aan de bal als ik die krijg. En ik kan mijn lichaam ook beter gebruiken. Deze dingen wil ik verder ontwikkelen”, zei hij tegenover Ruhr Nachrichten.

Rijkhoff gold als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax, maar voor hij het eerste van de club uit Amsterdam kon bereiken, verkaste hij al naar Duitsland. Vorig seizoen wist hij vijftien keer het net te vinden voor Dortmund Onder 19.