Wilde geruchten rond Steven Berghuis: ‘Linkspoot in gesprek met nieuwe club’

Maandag, 7 augustus 2023 om 15:35 • Wessel Antes • Laatste update: 16:12

Steven Berghuis staat er goed op bij Royal Antwerp, zo meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri. De 31-jarige linkspoot van Ajax zou zelfs al contact hebben gehad met Marc Overmars, de technisch directeur van the Great Old. Berghuis, die in Amsterdam nog vastligt tot medio 2025, kan in Antwerpen de opvolger worden van Calvin Stengs. Laatstgenoemde verkoos een dienstverband bij Feyenoord onlangs boven een langer verblijf in de Belgische havenstad.

Volgens Tavolieri is de interesse van Antwerp in Berghuis serieus. Overmars zou de 45-voudig international van het Nederlands elftal zien als een belangrijk transferdoelwit in de laatste weken van de zomerse transferperiode. De voormalig technisch directeur van Ajax, die sinds maart 2021 werkzaam is bij Antwerp, zou zelfs al gesproken hebben met Berghuis over de persoonlijke voorwaarden bij een transfer. Met de Belgische landskampioen zou de linkspoot nog kans maken op Champions League-voetbal, dat het in de play-offronde eind augustus opneemt tegen Dinamo Zagreb of AEK Athene.

Afgelopen weekend gaf Ajax-trainer Maurice Steijn in gesprek met Voetbal International nog aan dat de routinier in de Johan Cruijff ArenA wil blijven. “Berghuis wil bij Ajax blijven. Klaassen ook. Althans, laat ik het zo zeggen: met Berghuis heb ik gisteren gesproken. Die is supertrots dat hij het Ajax-shirt draagt. Die wil super graag bij Ajax blijven. Met Davy heb ik dat gesprek nog niet gehad. Maar ik heb ook nog geen signalen dat hij weg wil”, aldus de oefenmeester. Mogelijk heeft de interesse van Antwerp Berghuis alsnog op een ander idee gebracht.

Berghuis speelt sinds de zomer van 2021 voor Ajax, toen hij de controversiële overstap maakte van aartsrivaal Feyenoord. Met die transfer was vanwege een clausule in zijn contract slechts 5,5 miljoen euro gemoeid. Met Ajax werd Berghuis in zijn eerste seizoen direct landskampioen, al deelde hij in het afgelopen seizoen mee in de malaise. Tot dusver kwam Berghuis tot 88 officiële wedstrijden in dienst van Ajax, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 25 assists. De Nederlandse recordkampioen kan in de eerste drie competitiewedstrijden van het komende seizoen sowieso al niet beschikken over Berghuis, daar hij een schorsing uitzit voor het slaan van een supporter van FC Twente en het pakken van zijn vijfde gele kaart.