‘Wild gerucht uit Spanje: Ajax ziet in Xavi gewenste nieuwe hoofdtrainer’

Xavi Hernández is in beeld om de nieuwe hoofdtrainer te worden van Ajax, zo meldt Toni Juanmartí. De journalist van Diario Sport weet dat de huidige coach van FC Barcelona geliefd is vanwege zijn verleden als voetballer en zijn kijk op het spel.

Duidelijk is dat Ajax op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach, daar vorige week bekend werd dat John van 't Schip in een andere rol verder gaat bij de club. Hij maakt het seizoen af, maar draagt daarna het stokje over.

Van 't Schip nam het roer in oktober over van de ontslagen Maurice Steijn en zette meteen de weg omhoog in. Inmiddels staat Ajax vijfde. Het ziet er echter naar uit dat de Amsterdammers via de play-offs Europees voetbal moeten zien veilig te stellen.

Wie de nieuwe hoofdtrainer wordt en waar hij aan moet voldoen is nog niet bekend. Alex Kroes had als belangrijke taak om de opvolger van Van 't Schip aan te stellen, maar de algemeen directeur is dinsdag door de club geschorst.

Juanmartí weet dat Xavi een van de namen is op de kandidatenlijst van Ajax. De voormalig middenvelder maakte onlangs bekend per 30 juni te zullen vertrekken bij Barcelona. Die club dient hij nu voor het derde seizoen.

Ajax zou Xavi's verleden als speler waarderen en het feit dat hij bij Barcelona met veel jonge talenten heeft gewerkt. De Amsterdammers beschikken eveneens over een jonge spelersgroep en zouden om die reden bij de Spaanse coach zijn uitgekomen.

Het plan van Xavi is echter om een sabbatical te nemen. Ook de mogelijkheid dat de Spanjaard bij Barcelona blijft wordt niet volledig uitgesloten. De Catalaanse grootmacht probeert hem met man en macht op andere gedachten te brengen.

