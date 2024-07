Dit is het eerste doelpunt van Liverpool onder manager Arne Slot

Liverpool heeft vrijdagnacht de eerste oefenzege onder Arne Slot geboekt. In het Amerikaanse Pittsburgh was de club van manager Arne Slot met 1-0 te sterk voor Real Betis. Middenvelder Dominik Szoboszlai was verantwoordelijk voor de eerste officieuze treffer onder leiding van de voormalig succescoach van Feyenoord.

Liverpool speelde vorige week al een oefenwedstrijd achter gesloten deuren. Op het AXA Training Centre werd met 0-1 verloren van Preston North End, dat uitkomt in het Championship. Een treffer van Robbie Brady, die vanaf een meter of veertig scoorde, werd Slot fataal in dat duel.

Salah ?? Szobo — Liverpool FC (@LFC) July 27, 2024

Szoboszlai en Mohamed Salah waren vrijdagnacht de grote namen in de basiself van Slot, die ook een basisplaats in petto had voor Zwollenaar Sepp van den Berg. Namens Real Betis stonden onder meer William Carvalho en Nabil Fekir aan de aftrap.

The Reds gingen er uiteindelijk met de winst vandoor. Kort na de eerste drinkpauze stuurde Szoboszlai aanvoerder Salah weg op rechts, om vervolgens zelf door te lopen richting het zestienmetergebied. Daar ontving de Hongaar de bal terug van Salah, waarna hij voormalig teamgenoot en Real Betis-doelman Adrián verschalkte met een lage schuiver: 1-0. Daarmee was Szoboszlai direct verantwoordelijk voor de eindstand.

