‘Xavi wilde Lewandowski verkopen bij Barcelona, maar kreeg zelf ontslag'

Een van de redenen voor het ontslag van Xavi bij FC Barcelona is een zogeheten slachtofferlijst. De Spaanse coach wenste niet door te gaan met een aantal spelers, onder wie Robert Lewandowski. Daar was de clubleiding het niet mee eens, zo schrijft TV3.

Het vertrek van Xavi als coach van Barcelona werd ingegeven door verschillende aspecten die hem distantieerden van president Joan Laporta. Ook met sportief directeur Deco lag hij lang niet altijd op één lijn, zo blijkt nu.

Een daarvan was een lijst met slachtoffers die Xavi had opgesteld. Volgens TV3 wenste Xavi niet door te gaan met Lewandowski in zijn nieuw te bouwen team, iets dat al duidelijk werd door de vele wisselbeurten van de Pool de laatste weken.

Volgens ingewijden kwam de lijst met slachtoffers op sommige punten in botsing met de plannen van Barcelona. Ook met Joao Félix en Vitor Roque wilde Xavi niet door. Opvallend, daar Roque een half jaar geleden voor 40 miljoen euro werd aangetrokken met zeggenschap van Xavi.

Félix begon goed aan zijn uitleenbeurt bij Barcelona, maar bekeek het beslissende deel van het seizoen vooral vanaf de reservebank. De Portugees keert in principe terug bij Atlético Madrid, waar hij nog een contract heeft tot medio 2029.

Lewandowski heeft nog een contract voor een jaar en wordt naar verluidt de best betaalde speler binnen de selectie. Xavi wenste liever geld te besparen door de spits van de hand te doen, zodat andere spelers zich konden integreren in de ploeg.

In het geval van Roque was het vooral zaak om geen gezichtsverlies te lijden voor Barcelona. De Catalanen betaalden een flink bedrag voor de Braziliaan en maakten van hem een van Deco's eerste grote transfers. Door hem nu te verkopen zou tot reputatieschade kunnen lijden.

Twee andere spelers die op de slachtofferlijst stonden waren Oriol Romeu en Marcos Alonso. Eerstgenoemde werd op voordracht van Xavi naar het Spotify Camp Nou gehaald omdat Barcelona krap bij kas zat.

Xavi zou intern hebben aangeven dat hij ongelijk had met zijn ondertekening, terwijl Alonso, mede door lang blessureleed, amper minuten maakte dit seizoen. De Spanjaard kwam niet verder dan acht wedstrijden.

