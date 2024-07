Fabrizio Romano onthult welke ploeg de beste papieren heeft om Xavi Simons in te lijven

De kans lijkt groot dat Xavi Simons ook volgend jaar zijn wedstrijden speelt voor RB Leipzig. Volgens transfermarktexperts Fabrizio Romano en Florian Plettenberg maken die Roten Bullen de meeste kans om de Nederlander tijdelijk in te lijven.

Paris Saint-Germain, de club waar Simons tot medio 2027 onder contract staat, is namelijk geenszins van plan om Simons definitief van de hand te doen. Alleen een uitleenbeurt is bespreekbaar.

In dat kader lijkt Leipzig daarom de beste papieren te hebben om volgend seizoen Simons in de gelederen te hebben. Bayern München geeft echter nog niet op, benadrukt Romano, hoewel een akkoord tussen PSG en der Rekordmeister ver weg is.

Désiré Doué is in Beieren concreet in beeld om de selectie te versterken, mocht Leipzig inderdaad met Simons aan de haal gaan. Het negentienjarige talent is eigendom van Stade Rennes en is volgens Transfermarkt zo'n dertig miljoen euro waard.

Volgens Plettenberg heeft het er alle schijn van dat Simons ook volgend jaar zijn wedstrijden afwerkt in de Red Bull Arena. De Duitse journalist van Sky Sport schrijft zelfs dat de officiële aankondiging spoedig zal volgen, na Simons' vakantie.

Bayern hoopte de creatieveling - in tegenstelling tot Leipzig - definitief over te nemen, maar daar ging PSG dus niet mee akkoord. Vermoedelijk keert Simons na volgend seizoen dus 'gewoon' terug in het Parc des Princes.

Sommigen in Frankrijk dachten dat Simons als natuurlijke opvolger zou gelden voor de naar Real Madrid vertrekkende Kylian Mbappé, maar de clubleiding uit Parijs lijkt een andere mening toebedeeld te zijn.