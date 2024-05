Xavi reageert op ontslaggeruchten na uitspraak: ‘Ik ben gewoon realistisch’

Xavi heeft gereageerd op zijn eerdere uitspraken over de financiële situatie van FC Barcelona. De trainer van de Catalanen zei eerder dat de club in een zeer moeilijke situatie zat en Spaanse media meldden dat dat verkeerd was gevallen bij president Joan Laporta, die zou overwegen om de trainer te ontslaan. Volgens Xavi is dat totaal niet aan de orde en hebben de twee nog steeds een goede band.

Laporta zou ‘erg teleurgesteld’ zijn in de manier waarop Xavi sprak over de financiële situatie van Barça. “De supporters moeten snappen dat onze economische situatie in niets lijkt op die van 25 jaar geleden. Toen zei de trainer: ‘Ik wil die speler, die speler en hem ook.’ Nu kan dat niet langer”, zei Xavi onder meer. Die woorden zouden verkeerd zijn gevallen bij de president.

Volgens verschillende Spaanse media zou het ontslag na het duel met Rayo Vallecano van aanstaande zondag officieel bekend worden gemaakt. Journalist Jordi Basté vertelde op RAC1 dat de vervanger van Xavi zeer waarschijnlijk Rafa Márquez zal zijn, de huidige trainer van Barça Atlètic.

Vrijdag kwam Xavi terug op zijn uitspraken en de ontslaggeruchten die daaruit zijn voortgekomen. “Niemand heeft mij iets verteld (over een mogelijk ontslag, red.)”, zei de 44-jarige oefenmeester. “Ik denk dat Joan en ik nog steeds dezelfde relatie hebben. Wat ik heb gezegd was gewoon realistisch”, zo blijft hij bij zijn standpunt.

“We zullen moeten blijven vechten, met alle passie en ambitie die we hebben, maar de situatie is niet makkelijk. We werken er met zijn allen hard aan om hieruit te komen, maar het is nu wat het is.”

Xavi gaat ervanuit dat hij volgend seizoen nog altijd de trainer van Barcelona zal zijn. “De staf heeft alle vertrouwen in het volgende seizoen. Maar voor ons is het nu vooral belangrijk om wedstrijden te winnen en tweede te worden, zodat we ook volgend jaar mee kunnen doen om de prijzen.” Bij een tweede plaats in LaLiga strijdt Barcelona volgend seizoen mee om de Supercopa.

“Ik heb er heel veel zin in. Ik wil dat we er volgend seizoen weer staan en meedoen om de titel, zoals we vorig jaar deden. Ik snap niets van de commotie nu, want ik barst van het enthousiasme en de ambitie om ook volgend jaar weer aan de slag te gaan. Ik kan de geruchten natuurlijk niet controleren, maar wij zijn allemaal erg gemotiveerd”, besluit Xavi.

