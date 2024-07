ADO Den Haag zegt last te hebben van artikel en legt Omroep West boycot op

ADO Den Haag heeft Omroep West een boycot opgelegd, zo maken beide partijen bekend. Aanleiding is een artikel van journalisten Jim van der Deijl en Matthijs Snepvangers, die in een op 31 mei gepubliceerd stuk nagaan 'waar het misging' voor ADO, dat het seizoen goed van start ging maar op dramatische wijze eindigde. Omroep West blijft welkom in het stadion, maar interviewverzoeken worden voorlopig niet meer gehonoreerd.

De journalistieke reconstructie van het seizoen van ADO, dat vorig seizoen strandde in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs na een 7-1 nederlaag tegen Excelsior, is slecht gevallen bij de club. De directie van ADO heeft aangegeven last te hebben gehad van het artikel en gezegd dat er feitelijke onjuistheden in het stuk staan. Om welke feitelijke onjuistheden dat zou gaan, heeft de club niet willen of kunnen aangeven.

ADO heeft een statement naar buiten gebracht. "Naar aanleiding van een artikel dat op 31 mei op de website van Omroep West is gepubliceerd, is ADO Den Haag direct een onderzoek gestart naar de inhoud. Hieruit blijkt dat er meerdere feitelijke onjuistheden in het betreffende artikel staan. Deze onjuistheden schaden niet alleen de reputatie van de club, maar ook die van individuele betrokkenen."

"ADO Den Haag tolereert geen journalistiek die gebaseerd is op foutieve informatie en zal altijd opkomen voor de integriteit en reputatie van de club. Zeker nu, wanneer we zo hard werken aan de wederopbouw. Helaas hebben de gesprekken tussen beide partijen er niet toe geleid dat het verschil van inzicht is verdwenen, wat ADO Den Haag heeft doen besluiten tot de volgende maatregel over te gaan."

"De club honoreert interviewverzoeken van Omroep West voorlopig niet, maar zij zijn, net als alle andere mediapartijen, welkom om trainingen en wedstrijden op de voet te volgen en hierover verslag te doen. Uiteraard staat de club open om met Omroep West in gesprek te blijven", aldus ADO.

ADO en Omroep West hebben geprobeerd de situatie op te lossen, maar een bemiddelingspoging van vakorganisatie de Nederlandse Sport Pers (NSP) heeft tot niets geleid. De NSP is het oneens met het besluit van ADO en noemt een boycot geen oplossing voor het conflict.

Opvallend genoeg vindt ADO dat er geen sprake is van een boycot, maar daar is Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP, het niet mee eens. "Het niet kunnen spreken van trainers, leden van de technische staf, directie en spelers is een zodanige beperking van werk, dat de facto sprake is van een boycot."

"ADO Den Haag stelt dat de maatregel 'voorlopig' is en dat roept natuurlijk de vraag op hoe lang deze maatregel dan duurt en waarvan opheffing dan afhankelijk is. Daardoor wordt niet alleen de omroep gestraft, maar worden ook de kijkers en luisteraars van Omroep West daarin geschaad", aldus Den Elt.

Hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West laat weten dat het medium zich gaat beraden over een passend antwoord. "Maar we nemen daar uit oogpunt van zorgvuldigheid enkele dagen de tijd voor."

