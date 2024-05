Xavi komt met felle waarschuwing voor nieuwe trainer bij emotioneel afscheid

Zondag zat Xavi voor het laatst op de bank als hoofdtrainer van FC Barcelona. De 44-jarige oefenmeester mag na ruim 2,5 jaar vertrekken bij de Spaanse grootmacht en stond dit weekend voor het laatst de media te woord. Daarbij kijkt hij trots terug op zijn periode bij Barça, maar heeft hij ook een duidelijke waarschuwing voor zijn opvolger.

Xavi kreeg zondag het best mogelijke afscheid, daar hij met Barcelona met 1-2 won op bezoek bij Sevilla. Daardoor eindigt zijn ploeg als tweede in LaLiga, met tien punten achterstand op kampioen Real Madrid.

“Er zijn alleen verwachtingen geschapen, omdat ik als speler tot een van de beste generaties van Barça behoorde, die tegen mij hebben gewerkt", zei Xavi na afloop van de wedstrijd op de persconferentie. “Ik ben er trots op dat we in een periode van grote tegenslagen voor de club alsnog twee prijzen hebben veroverd.” Barcelona werd vorig seizoen kampioen en won een Spaanse Supercup.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ruim een maand geleden werd bekend dat Xavi van gedachten was veranderd en, ondanks zijn aangekondigde vertrek, tóch op zijn post zou blijven. De situatie blijkt nu dus toch weer anders te zijn, daar Barcelona Xavi de wacht heeft aangezegd en Hansi Flick tot medio 2026 aan zich heeft weten te binden.

Aanleiding voor het mogelijke ontslag van Xavi zouden uitspraken zijn over de financiële situatie van de club op een recente persconferentie. Barcelona zal een afkoopsom moeten betalen, omdat de oud-middenvelder een doorlopend contract heeft tot medio 2025.

“De reactie van de spelers op ons vertrek bezorgde mij kippenvel. Het was nooit rustig bij de club in de afgelopen tweeënhalf jaar. Ik heb vandaag geprobeerd mijn emoties onder controle te houden, maar het is lastig werken als je weet dat we niet meer doorgaan als staf”, aldus een geëmotioneerde Xavi, die ook nog een waarschuwing heeft voor zijn opvolger.

“Barça is een heel moeilijke club om te werken, ook omdat de financiële situatie niet heel rooskleurig is. Een nieuwe trainer moet daarom geduld hebben en het enige wat hem kan redden is blijven winnen. Dit jaar hebben we meer moeten lijden dan kunnen genieten, maar dat hoort bij het leven.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties