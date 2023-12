Wesley Sneijder wil Nederlandse profclub overnemen: ‘Wij hebben een plan’

Wesley Sneijder lijkt opnieuw geïnteresseerd te zijn in een overname van FC Den Bosch, zo meldt zakenpartner Ebert Dollevoet aan het Brabants Dagblad. Bijna drie jaar geleden liepen enige onderhandelingen op niets uit, maar nu wil Sneijder toch weer kijken naar de mogelijkheden.

Sneijder was afgelopen vrijdag urenlang aanwezig in Stadion De Vliert, toen Den Bosch met 0-4 onderuit ging tegen De Graafschap. Hoe een eventuele overname eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wel zei Dollevoet dat als er een overname komt, Sneijder het goed wil doen. “Het is helemaal, of helemaal niet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sneijder toonde in 2021 al eens interesse in de Brabantse club. Een overname ging toen niet door, omdat gedeelten uit het overnameplan waren uitgelekt. Er ging gerucht dat Sneijder de club voor het symbolische bedrag van een euro wilde kopen. Niet het hele verhaal, volgens Dollevoet.

"Wij hadden een gedegen plan. Sneijder zou de technische baas worden van de club. Dat werd er helaas niet bij verteld”, laat de zakenpartner van de 134-voudig Oranje-international optekenen.

Den Bosch werd uiteindelijk overgenomen door de Amerikaanse investeringsgroep PMG. De investeringsgroep van Paul Conway bezit tot op heden nog altijd het merendeel van de aandelen van de club.

Vorige week maakte het Algemeen Dagblad al bekend dat de investeringsgroep en Den Bosch verwikkeld zijn in een conflict. Een deel van de aandeelhouders zou hun betalingsplichten niet meer nakomen, waardoor de club een schuld van een miljoen euro heeft.

Sneijder kwam vorige week in het nieuws omdat hij trainer zou worden van het eerste van amateurclub DHSC. De club ontkende dat gerucht vervolgens tegenover RTV Utrecht.