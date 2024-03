Wesley Sneijder vliegt vanwege 130.000 euro onverwachts naar Brazilië

Wesley Sneijder is onlangs naar Brazilië gevlogen om beloofd geld op te halen, zo weet RTV Utrecht woensdag te melden. Het in financieel noodweer verkerende DHSC zou nog zeker 130.000 euro krijgen van een Braziliaanse geldschieter, maar de amateurclub heeft dat bedrag nog altijd niet ontvangen. In een verwoede poging het bedrag alsnog te innen is Sneijder zelf het vliegtuig ingestapt, maar die actie sorteerde geen effect.

Onlangs maakte het Algemeen Dagblad bekend dat het Utrechtse DHSC in grote financiële problemen zit. Mede door armoede in de wijk Ondiep liep de contributieachterstand van de club enorm op. Eerder maakte RTV Utrecht al bekend dat het om circa 20.000 euro gaat. De totale schuld van de club bedraagt volgens het AD zelfs 150.000 tot 200.000 euro.

In oktober 2022 haalde DHSC liefst 170.000 euro op bij een benefietavond om armoede binnen de vereniging te bestrijden. Onder andere het ondersteunen van de contributiebetaling van de leden werd als doel gesteld.

Nu blijkt dat een groot deel van de beloofde benefietinkomsten nooit bij het clubbestuur zijn beland. Een deel van die begrote inkomsten zit nog in Brazilië.

“Een grote sponsor uit Brazilië had zo'n 130.000 euro toegezegd en dat geld hebben we nooit ontvangen”, vertelt DHSC-woordvoerder Bert van Lienden in gesprek met het RTV Utrecht. " Wesley Sneijder is nog naar Brazilië toegegaan om het alsnog te krijgen, maar dat is niet gelukt.”

De voorzitter van Stichting Ondiep en oud-voorzitter van DHSC, Harry Lulofs, vertelt dat de Utrechtse club niet altijd op Sneijder moet steunen.

"De club kan niet altijd aan het geldinfuus van Wesley of de stichting Sport Ondiep hangen. Men gaat ervan uit dat de stichting altijd al het geld aan DHSC geeft, maar wij kunnen meerdere goede doelen steunen. De Johan Cruijff Foundation geeft ook niet alleen maar geld aan Ajax”, aldus Lulofs.

