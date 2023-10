Waarschuwing voor PSV: ‘De ommekeer van Ajax kan hier plaatsvinden’

Maandag, 23 oktober 2023 om 16:28 • Wessel Antes • Laatste update: 16:30

Aad de Mos denkt niet dat PSV het makkelijk gaat krijgen tegen Ajax, zo zegt de analist in de nieuwste aflevering van Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad. Volgens De Mos denken veel PSV-fans te makkelijk over het duel in het Philips Stadion, door de slechte prestaties van de Amsterdammers.

De Mos begrijpt weinig van de zelfverzekerde houding van de supporters van PSV. “Ik wil wel even op de rem trappen. Wat ik om me heen hoor en op social media lees is: ‘Het wordt 5-0 of 10-0, die wedstrijd hoeft niet eens gespeeld te worden’. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, zeker tegen een getergd Ajax.”

De situatie is wel anders dan normaal, zo stelt De Mos. “Het is de eerste keer dat ze uit Amsterdam vertrekken en niet de favoriet zijn. Elke wedstrijd, thuis of uit, is Ajax normaal gesproken favoriet. Deze keer niet. Ze hebben niets te verliezen, dus wees op je hoede PSV. Stap niet in die val, want de ommekeer zou hier plaats kunnen vinden.”

De Mos gaat verder. “Ik hoop het niet voor PSV, maar een gewaarschuwd mens telt altijd voor twee. Ik zou daar niet instappen in die val.” Journalist Rik Elfrink is wel geschrokken van het niveau van Ajax. “Ik heb nog nooit zo’n zwak Ajax gezien, het is ongekend! Ik heb dit echt nog nooit gezien.”

Toch blijft De Mos nuanceren. “Ajax heeft nog een tussenwedstrijd, misschien kan daar iets ontstaan wat kan worden meegenomen naar Eindhoven. Ze moeten tegen Brighton, daar zijn ze ook niet favoriet, maar er zijn nog gekkere dingen gebeurd in de voetballerij.”

“Ik kan me niet voorstellen, vanuit de geschiedenis, dat Ajax een nederlaag gaat lijden van 5, 6 of zelfs 7-0. Dat kan ik me niet voorstellen”, aldus De Mos. “Je moet hier een overwinning kunnen behalen op basis van het spel, de vorm die hier is en op basis van de ranglijst, maar je moet niet in de val lopen en denken dat het een makkie gaat worden.

Elfrink noemt PSV - Ajax een wedstrijd op zich. De Mos gaat daarin mee. “Dat is gewoon zo. Dat zie je zelfs terug bij de jeugd. Ajax zit in mineur, maar alle jeugdelftallen van PSV verliezen van Ajax. Het kan zomaar een andere kant opgaan, maar dat hoop ik niet.” Ondanks het tegengeluid verwacht De Mos een nipte Eindhovense zege.