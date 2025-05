Waar je FC Groningen - Ajax kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen FC Groningen en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Kan Ajax zichzelf of matchpoint zetten, of zelfs al het kampioenschap binnenslepen? Het zou zomaar woensdagavond al kunnen gebeuren. Al dient er eerst gewonnen te worden in Groningen bij de plaatselijke FC.

Nadat Ajax zondag met 0-3 verloor tegen NEC is het gat met PSV, wat ooit negen punten was, nu slechts één punt. Francesco Farioli hoopt dat zijn ploeg de rug kan rechten en met de maximale buit de laatste wedstrijd van het seizoen in kan gaan.

Om woensdag al met de schaal te staan, dient er gewonnen te worden in Groningen en moet PSV verliezen van Heracles. Vooral dat eerste is dit seizoen niet direct een zekerheid. Groningen verloor slechts drie van de zestien thuiswedstrijden dit seizoen. Ajax zal dus aan de bak moeten.

Uitzending FC Groningen - Ajax: TV zender en online live stream s

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip FC Groningen - Ajax

Info Eredivisie

Eredivisie 14 mei 2025, 20:00

Euroborg

Team nieuws & selecties

FC Groningen GRO Wissels Ajax AJX GRO GRO AJX AJX

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

Eredivisie Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Ajax AJX 32 23 5 4 63 30 +33 74 V G V W W 2 PSV Eindhoven PSV 32 23 4 5 96 37 +59 73 W W W W W 3 Feyenoord FEY 32 19 8 5 74 36 +38 65 V W W W W 10 Sparta SPA 32 9 11 12 37 39 -2 38 W V G W W 11 FC Groningen GRO 32 10 8 14 38 49 -11 38 V W W V V 12 Heracles HER 32 9 11 12 40 57 -17 38 W V V W G Champions League Kwalificatie Champions League Kwalificatie Europa League Europa Conference League Play-off Degradatie Play-off Degradatie

