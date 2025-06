Xess Xava, het zoontje van Wesley Sneijder, wordt hevig gepest

Yolanthe Cabau heeft in gesprek met De Telegraaf en in haar nieuwe realityserie openhartig gereageerd op de stroom aan online kritiek over het uiterlijk van haar negenjarige zoontje Xess Xava, tevens de zoon van Wesley Sneijder. Vooral zijn lange haar blijkt voor veel mensen aanleiding om nare opmerkingen te maken.

"Het lange haar van mijn zoontje is áltijd een topic", vertelt Yolanthe. "Ik krijg via Instagram honderden comments. Dan zeggen ze dat ik liever een meisje had gehad of dat ik het fashionable vind." Cabau kiest er bewust voor om die negativiteit niet te beantwoorden. “Ik verdedig me nooit. Zonde van mijn energie.”

In haar Netflix-serie, die binnenkort verschijnt, gaat Yolanthe ook in gesprek met Xess over zijn kapsel. “Je ziet daarin dat ik hem vrijlaat in zijn eigen keuzes.” De actrice benadrukt dat haar zoon zich gelukkig niet bewust is van alle negatieve opmerkingen die over hem circuleren. “Nee, hij weet dat niet. Maar dat levert soms gekke situaties op.”

Zo noemt ze een moment waarop Xess met zijn halfbroer Jeffrey Sneijder aan het voetballen was in Utrecht. “Toen zei iemand: ‘Trek je maar niets aan van wat ze zeggen, Xess. Je haar is mooi!’ Dan denkt hij: oh, blijkbaar vinden mensen er iets van.”

De jonge Xess Xava, die regelmatig op het voetbalveld staat, haalt zijn inspiratie uit bekende voetballers en YouTubers die net als hij een knot of hoofdband dragen. Volgens Yolanthe laat Xess zich inspireren door het kapsel van bekende voetballers en YouTubers. “Dat vindt hij gewoon nice. En als hij happy is, ben ik happy.”

Yolanthe noemt de heftigste reacties ‘shocking’: “Er wordt zelfs met ziektes gescholden of gezegd dat mijn kind moet sterven.” Toch probeert ze haar hoofd koel te houden: “Als er online iets over mij wordt gezegd, laat ik dat meestal gewoon over me heen komen. Even slikken en door.”

De serie van Yolanthe bestaat uit zeven afleveringen en biedt volgens haar een eerlijk inkijkje in haar leven. Ook de relatie met haar zoon en de band met ex-partner Wesley Sneijder komen aan bod. “De liefde die we delen is tijdloos,” schreef ze onlangs nog bij een verjaardagsbericht voor de oud-Ajacied.