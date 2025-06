Youri Regeer komt bijzondere tegenstander tegen tijdens het EK met Jong Oranje: 'Hij zegt dat ze ons gaan pakken'

Youri Regeer (21) maakt zich op voor zijn eerste EK met Jong Oranje. Voetbalzone sprak vorige week uitgebreid met de multifunctionele Zandvoorter, die een veelbewogen seizoen achter de rug heeft.

Door Wessel Antes en Sydney Jordan

Na een zeer korte vakantie meldde Regeer zich begin vorige week bij Jong Oranje in Zeist. “Het is mooi om hier te zijn. Je leeft hier twee jaar lang naartoe, dus ik kijk ernaar uit om een eindtoernooi te gaan spelen.”

Waar Ajax een goed jaar beleefde, eindigde het seizoen toch in mineur. Regeer was wel even toe aan vakantie. “Ik ben een paar dagen weggeweest. Dat was denk ik ook nodig na wat er in de laatste week op de club is gebeurd. Ik heb mezelf goed opgeladen en ben blij om hier te zijn.”

Regeer wil niet te lang in teleurstellingen blijven hangen. “Natuurlijk doet het pijn. Het zal de rest van mijn leven pijn doen, maar nu hebben we een eindtoernooi voor de boeg. Als voetballer is dat het mooiste dat je kunt spelen namens je land.”

Slowakije

Inmiddels is Regeer in Slowakije, waar hij zich met zijn teamgenoten klaarstoomt voor het EK Onder 21. “We hebben er zin in. Hier hebben we twee jaar lang kwalificatie voor gespeeld. Iedereen schrijft dat wij topfavoriet zijn, dus nu is het aan ons om dat te laten zien.”

Tijdens de tweede groepswedstrijd in Prešov komt Regeer een bijzondere tegenstander tegen: Anton Gaaei maakt deel uit van de selectie van Jong Denemarken. “Hij wenste me succes, maar zegt wel dat ze ons gaan pakken. Laat maar zien! Wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd en willen iedere pot winnen.”

Vanwege ziekte en een enkelblessure moest Regeer twee interlandperiodes richting het EK missen. Toch heeft de Ajacied niet gevreesd voor zijn plek. “Toen ik geblesseerd raakte, heb ik Michael Reiziger opgebeld en de situatie uitgelegd.”

“Tijdens mijn revalidatie hebben wij contact gehouden en richting het einde van het seizoen heb ik bewust minuten gemaakt in Jong Ajax om fit te worden. Dat heeft zich uitbetaald, want in de laatste wedstrijd startte ik in de basis bij 1. Ik heb er alles aan gedaan om hier topfit te staan en ik denk dat het goed is gelukt”, aldus Regeer.

Imago

Regeer weet op welke positie hij tijdens het EK wil spelen. “Ik ga me richten op een rol als zes of nummer tien. Op die twee posities kun je mij verwachten.”

De spelers van Jong Oranje brengen deze maand veel uren met elkaar door. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Wat doet Regeer graag met zijn teamgenoten? “Ik moet zeggen dat we nu veel darten met een paar jongens. Daarnaast pingpongen we vaak en worden er aardig wat potjes UNO gespeeld.”

“Helaas is Youri Baas afgehaakt. Ik dart graag tegen hem. Nu gooi ik tegen Calvin Raatsie en ook Ruben van Bommel doet af en toe mee. Thom van Bergen, Robin Roefs, we hebben een leuk groepje”, vertelt Regeer. Daalt het niveau nu zijn boezemvriend Baas er niet bij is? “Hij is wel een van de betere ja.”

Regeer heeft een duidelijk doel deze zomer. “Ik kijk het meeste uit naar de wedstrijden. Dat is waarvoor je het doet. We weten allemaal wat het doel is.” Wanneer is het EK geslaagd voor de rechtspoot? “Als we hem winnen!”