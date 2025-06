'Ten Hag krijgt buitenkans: PSV'er voor verlaagde prijs van 20 miljoen op markt'

Johan Bakayoko staat deze zomer opnieuw voor een belangrijk kruispunt in zijn carrière. PSV moet hem van de hand te doen, nu zijn contract in Eindhoven over iets meer dan een jaar afloopt. Bayer Leverkusen, waar Erik ten Hag inmiddels de scepter zwaait, wordt door het Eindhovens Dagblad voorzichtig genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.

Twee jaar geleden legde Brentford nog een bod van veertig miljoen euro op tafel, terwijl een jaar later Al-Hilal zelfs richting de 55 miljoen ging. Toch bleef Bakayoko PSV trouw, met het oog op zijn ontwikkeling. Nu lijken de kaarten anders te liggen: PSV wil meewerken aan een vertrek, met het oog op de beperkte contractduur en het risico op een transfervrije exit in 2026.

Volgens het Eindhovens Dagblad is er een opvallende verandering opgetreden in de situatie van de 22-jarige aanvaller. Zijn management houdt zich opvallend stil, wat de speculaties voedt. De naam van Bayer Leverkusen wordt gefluisterd in het zaakwaarnemerscircuit.

Vorig jaar liet Bakayoko zelf al weten alleen een stap hogerop te willen zetten, bij voorkeur naar een Champions League-club.

Het afgelopen seizoen kende voor Bakayoko ups en downs. Zijn basisplaats bij PSV raakte hij kwijt aan routinier Ivan Perisic, maar hij leverde alsnog een prima bijdrage met negen Eredivisie-doelpunten en twee treffers in de Champions League. Toch raakte hij zijn plek bij de Rode Duivels kwijt, en dat steekt.

PSV is naar verluidt bereid Bakayoko voor een bedrag van rond de 20 miljoen euro te laten vertrekken. Bij geen transfer moet er snel een contractverlenging komen, om te voorkomen dat de aanvaller volgend seizoen gratis vertrekt. Eerder werd hij ook al gelinkt aan clubs als Borussia Dortmund en RB Leipzig.

De komende weken moeten duidelijk maken welke trein op tijd komt én daadwerkelijk stopt. Eén ding is zeker: de volgende stap van Bakayoko moet raak zijn, ook met het oog op het WK van volgend jaar. Want wie daar wil schitteren, moet vooral: spelen.