KNVB komt met slecht nieuws voor Nederlandse profclub: 'Veld is afgekeurd'

Slecht nieuws voor MVV Maastricht: de kunstgrasmat van de club is afgekeurd. Dat meldt de Keuken Kampioen Divisie-club via de officiële kanalen. Daarom moet MVV snel op zoek naar een nieuwe mat.

Om te voldoen aan de licentievoorwaarden van de KNVB, moet het veld van een club zijn goedgekeurd. Dat is MVV dus niet gelukt. "De kunstgrasmat in het stadion is vorige week afgekeurd", meldt MVV.

Daarom moeten de Maastrichtenaren een nieuw veld aanleggen in Stadion De Geusselt. Dat heeft ook gevolgen voor de voorbereiding op komend seizoen.

Zo vindt de eerste training op 30 juni niet plaats in De Geusselt, maar op de velden van Geusselt Sport. De oefenduels die de komende periode zouden worden gespeeld in De Geusselt worden verplaatst naar andere locaties.

Ook de jaarlijkse fandag moet mogelijk op een andere locatie en datum plaatsvinden. Daarover komt de club later nog met meer duidelijkheid.

Het lijkt erop dat de nieuwe kunstgrasmat in ieder geval gereed is voordat het nieuwe seizoen begint. Dat is op vrijdag 8 augustus.

Twee jaar geleden werd het veld van MVV ook al afgekeurd. De verwachting was dat het nieuwe veld dat toen werd aangelegd vijf jaar mee zou gaan. Dat blijkt dus niet het geval.