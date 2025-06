Ajax haalt man die recent weg moest na botsing met Van Persie

Ajax voegt een nieuwe naam toe aan de technische staf: Harmen Kuperus wordt de nieuwe keeperstrainer in Amsterdam, zo meldt Omrop Fryslân. De 51-jarige Fries sluit aan bij de staf van John Heitinga, die recent werd aangesteld als hoofdtrainer van de club.

Kuperus was dit seizoen nog werkzaam bij sc Heerenveen, maar vertrok halverwege na een moeizame samenwerking met trainer Robin van Persie. Bij de Friezen ontstond een onwerkbare situatie, onder meer vanwege uiteenlopende visies op de keeperspositie. Waar Van Persie koos voor Mickey van der Hart als eerste doelman, had Kuperus liever Andries Noppert onder de lat gezien.

“Ik heb vlak voor onze seizoensstart een gesprek met Harmen gevoerd. Dat was prettig”, vertelde Van Persie, inmiddels trainer van Feyenoord, eerder in de Leeuwarder Courant. “Maar al viel toen ook op dat onze visies op belangrijke onderdelen verschillend waren. We hadden de intentie om dichter naar elkaar te groeien, maar dat is helaas niet gelukt.”

Die eigen weg leidt nu naar Ajax, waar Kuperus de verantwoordelijkheid krijgt over het keepersteam van de hoofdmacht. De Amsterdamse club maakt deze zomer een doorstart onder Heitinga, die zijn staf op meerdere posities vernieuwt.

Voor Kuperus betekent het een nieuwe kans op het hoogste niveau, na eerdere functies bij onder meer Heerenveen, De Graafschap en PEC Zwolle. Ajax hoopt met zijn ervaring en frisse blik het keepersgilde in Amsterdam naar een hoger niveau te tillen.

Kuperus gaat bij Ajax werken met Vitezslav Jaros. De 23-jarige doelman wordt zonder optie tot koop gehuurd van Liverpool, zo meldde De Telegraaf zaterdag.