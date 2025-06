Tijjani Reijnders: 'De route die ik bewandel, had zo moeten zijn'

Twee jaar geleden speelde hij nog bij AZ. Nu lonkt een top- en droomtransfer naar Manchester City. Het is de afgelopen twee jaar hard gegaan met Tijjani Reijnders. De 26-jarige middenvelder ging woensdagochtend in Zeist in op zijn naderende overstap naar the Citizens, het afgelopen seizoen met AC Milan en de komende interlands met het Nederlands elftal. “Ik heb lang moeten wachten bij AZ, maar ik denk altijd: de route die ik bewandel, had zo moeten zijn. Dat pad volg ik rustig.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters

Woensdagochtend, 10.50 uur. De altijd goedgehumeurde Reijnders schuift aan voor een tafeltjesgesprek met diverse media. De in Zwolle geboren middenvelder is een van de meest besproken spelers op de internationale transfermarkt. Manchester City staat volgens betrouwbare bronnen op het punt om Reijnders voor ongeveer zeventig miljoen euro over te nemen van AC Milan, de club die hem twee jaar geleden oppikt bij AZ.

“Of het klopt dat ik persoonlijk al akkoord ben? Er moeten nog wat laatste puntjes op de i worden gezet. Het is een kwestie van afwachten”, begint de rechtspoot. “Meer kan ik er niet over vertellen. Ik ben nu nog steeds speler van AC Milan en dat moet ik ook respecteren. Het is voor mij ook afwachten wat de clubs gaan doen.”

Dat Pep Guardiola en Manchester City bij Reijnders zijn uitgekomen, is niet zo gek. De 22-voudig international van Oranje maakt de afgelopen twee jaar wekelijks indruk bij Milan en kan goede statistieken en data overleggen. “Ik denk dat ik een moderne middenvelder ben. Ik ben een box-to-box-speler en dat heb je in het hedendaagse voetbal ook nodig. En ik ben altijd fit, wat ook een pre is. Gelukkig ben ik dat tot nu toe altijd gebleven en dat hoop ik zo lang mogelijk vol te houden.”

Imago

Reijnders kijkt op jonge leeftijd veel naar Kevin De Bruyne. De Belg is jarenlang een van de beste middenvelders ter wereld, maar heeft zijn laatste wedstrijd voor Manchester City al gespeeld, waardoor de Nederlander niet met hem komt samen te spelen in het Etihad Stadium. “Ik leerde veel van hoe hij de omgeving scant voordat hij de bal krijgt”, zegt Reijnders.

“M’n vader wees me daarop en vanaf toen ben ik er echt op gaan letten bij hem. Als je vooruitkijkt, geef je jezelf zoveel meer tijd. Dat pas ik nu ook elke wedstrijd toe. De Bruyne is een geweldige speler. Als je naar Manchester City kijkt, kijk je denk ik als eerste naar De Bruyne.”

Nu wordt Reijnders waarschijnlijk de opvolger van de Belg bij Manchester City. “Of ik bang ben dat ‘het vrije’ in mijn spel verloren gaat onder Guardiola? Dat moeten we nog maar zien als het gaat gebeuren. Er is altijd plek voor ontwikkeling, in welk opzicht dan ook. Helemaal als middenvelder. Er zijn zoveel dingen waar je je in kan ontwikkelen. Ik kan daar weer een completere middenvelder worden, áls de deal rondkomt.”

Reijnders vindt het niet moeilijk om zich af te sluiten voor de geruchten rond zijn persoon. “Als ik eenmaal op het veld sta en hier in mijn Oranje-trainingspak zit, switch ik gelijk naar het Nederlands elftal. Mijn vader is mijn zaakwaarnemer en houdt het bewust een beetje bij me vandaan. Dat gaat tot nu toe goed. Of hij druk bezig is? Ik heb hem vandaag nog niet echt gesproken. Misschien hoor ik na de training wel hoe en wat.”

Imago

Reijnders heeft zijn carrière zorgvuldig opgebouwd. De middenvelder speelde kort op huurbasis bij RKC Waalwijk voordat hij een dragende speler bij AZ werd. Daarna werd hij smaakmaker bij AC Milan. Nu lijkt een stap naar de absolute wereldtop niet lang meer te duren. “Ik heb lang moeten wachten bij AZ, maar ik denk altijd: de route die ik bewandel, had zo moeten zijn. Dat pad volg ik rustig. Mijn vrouw zegt ook vaak: ‘Omdat je later bent doorgebroken, kan je ook langer door!’”, lacht Reijnders.

De spelverdeler heeft niet met het bestuur van Milan gesproken over zijn naderende overgang. “Dat zal mijn vader vast wel hebben gedaan. Ik heb het daar persoonlijk niet over gehad met het bestuur. We gingen richting het einde van het seizoen, waardoor mijn focus daar ook niet lag. Ik richtte me op het einde van de campagne. We speelden natuurlijk ook de bekerfinale. Het seizoen is helaas niet gegaan zoals we wilden en hoopten, maar je wil het jaar natuurlijk wel zo goed mogelijk afsluiten.”

Milan heeft inderdaad een bijzonder slecht jaar achter de rug. De club werd achtste in de Serie A, verloor de bekerfinale van Bologna, werd in de Champions League uitgeschakeld door Feyenoord en nam onlangs afscheid van trainer Sérgio Conceição. Reijnders kan persoonlijk wél terugkijken op een aardige campagne. In 54 wedstrijden was hij goed voor vijftien goals en vijf assists.

“Hoe ik zoveel wedstrijden kan spelen? Goed eten, dat is het geheim. De nasi van mijn moeder doet wonderen”, lacht Reijnders. “Ik luister goed naar mijn lichaam en kijk voor en na wedstrijden goed naar wat ik nodig heb. Ik hoop dat dat zo lang mogelijk blijft werken. Het ging bij ons dit seizoen wat moeilijker bij Milan, waardoor het mentaal misschien wel wat zwaarder werd. Ik voelde me gewoon altijd fit als ik in de basis verscheen, dus daar had ik geen moeite mee.”

De blik van Reijnders gaat nu op het Nederlands elftal en de aankomende interlands. Daarna wellicht op Manchester City. “Je merkt dat het niveau hier bij Oranje ontzettend hoog ligt. Bijna iedereen speelt in de top of subtop van Europa. Dat zegt heel veel over de kwaliteiten die we hebben in dit elftal. Ik denk dat we dat ook hebben laten zien in de wedstrijden tegen Spanje.”

Imago

Dat tweeluik met Spanje in maart heeft Oranje veel vertrouwen gegeven, vertelt Reijnders. “Het is natuurlijk jammer dat je die wedstrijd na penalty’s verloor, maar dat wij zo’n pot neerzetten tegen Spanje, dat de topfavoriet is, moet eigenlijk normaal worden. Als je ziet wat we qua kwaliteit in huis hebben, dan moet dat ook mogelijk zijn. Die wedstrijd bracht ons heel veel vertrouwen en nu is het aan ons om dat de komende wedstrijden ook weer te laten zien.”

Oranje treft deze interlandperiode Finland (uit) en Malta (thuis). “We kunnen ze niet onderschatten en we moeten laten zien dat we hetzelfde kunnen brengen als tegen Spanje. Dat is juist tegen deze landen soms wat lastiger, maar dat moeten we wel. We moeten die wedstrijden op dezelfde manier benaderen als we tegen Spanje deden. Dan moeten we de komende twee wedstrijden zes punten halen.”

Als het Nederlands elftal de WK-kwalificatiereeks goed doorkomt, meldt Reijnders zich volgend jaar zomer met Oranje op het mondiale eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. “Waar ik was tijdens het WK van 2022? Toen heb ik thuis gekeken. Ik zat met mijn zwager, vrouw en de zus van mijn vrouw op de bank. Of ik toen al had gedacht dat ik richting het volgende WK zó belangrijk zou worden? Ik had het plan om er dit WK bij te zijn stiekem wel in mijn hoofd zitten. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren.”

