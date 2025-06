'Napoli meldt zich officieel bij PSV en gaat miljoenenbod uitbrengen'

Napoli blaast de jacht op Noa Lang nieuw leven in. De Italiaanse topclub is van plan om binnenkort een officieel bod uit te brengen op de linksbuiten van PSV, melden meerdere Italiaanse bronnen aan Mounir Boualin van SoccerNews. De interesse van Napoli is niet nieuw: ook afgelopen winter toonden de Italianen al serieuze belangstelling.

Toen legde Napoli volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad een bod van rond de dertig miljoen euro op tafel, inclusief een winterse opslag. PSV hield de boot echter af. De Eindhovenaren achtten Lang van onschatbare waarde in de titelrace én de Champions League-campagne. Achteraf bleek dat terecht: Lang blonk uit in de dubbele ontmoeting met Juventus en was met onder meer zijn goal tegen Feyenoord beslissend in de strijd om het kampioenschap.

Na dat sterke seizoenslot lijkt een vertrek nu wel bespreekbaar. Volgens Italiaanse media en bronnen rond de club heeft Napoli recent opnieuw contact opgenomen met PSV en de intentie uitgesproken om met een concreet bod te komen.

Hoe hoog dat bod wordt, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat Napoli haast wil maken, zeker omdat Khvicha Kvaratskhelia in januari vertrokken is naar Paris Saint-Germain.

Noa Lang, die dit seizoen in 43 wedstrijden tot 13 goals en 12 assists kwam, staat al langer op het lijstje van Napoli en is intern opnieuw genoemd als topkandidaat voor de vleugels. Ook Feyenoorder Igor Paixão is een optie voor de Italianen, maar Lang zou bovenaan het verlanglijstje staan.

Lang zelf staat open voor een stap naar een grotere buitenlandse competitie. Daarover heeft hij afspraken gemaakt met PSV. Volgens Elfrink wil de club minstens twintig miljoen euro netto overhouden aan een verkoop van de 25-jarige aanvaller, die in Eindhoven nog vastligt tot medio 2028.