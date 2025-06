Ian Maatsen over Jong Oranje, Lamine Yamal en Ronald Koeman: 'Hij heeft me gebeld'

In maart beleefde Ian Maatsen (23) een droomdebuut voor het Nederlands elftal door te scoren tegen Spanje. Drie maanden later is hij terug bij Jong Oranje, dat zich opmaakt voor het EK in Slowakije. Voetbalzone sprak deze week uitgebreid met de linksback van Aston Villa.

Door Wessel Antes en Sydney Jordan

Na een korte vakantie op Ibiza meldde Maatsen zich maandag weer in Zeist. Waar de vleugelverdediger zich eerder weleens teleurgesteld voelde als een oproep voor het grote Oranje uitbleef, is dat ditmaal niet het geval.

“Ik ben blij om hier te zijn, want het is een mooi toernooi. Twee jaar geleden hebben we het niet zo goed gedaan, maar nu krijgen we weer een nieuwe kans. We hebben een leuke groep jongens, dus de sfeer is goed”, begint Maatsen.

Haasje

Als Maatsen terugdenkt aan maart, verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. “Een mooie interlandperiode. Het was weer last minute, maar ik ben altijd ready en uiteindelijk kwam mijn kans dit keer wel.”

“Ik mocht debuteren en kon direct scoren, dus dat ga ik nooit meer vergeten. Helaas verloren we na strafschoppen, maar ik ben ontzettend trots. Dat haasje is in ieder geval binnen”, lacht Maatsen.

Maatsen vocht in Mestalla duels uit met Lamine Yamal, de sterspeler van FC Barcelona. Is het mogelijk je daarop voor te bereiden? “Je moet eigenlijk gewoon jezelf zijn. Ik kijk nooit echt naar de tegenstander.”

“Natuurlijk is hij een groot talent. Hij is super jong en iedereen weet waar hij toe in staat is. Ik wilde mezelf gewoon laten zien en ben grote wedstrijden gewend. Ik ging er honderd procent in, heb goede duels gespeeld en gescoord. Ik heb zeker een goede indruk achtergelaten en daar ben ik blij mee”, aldus Maatsen.

Na de wedstrijd ontplofte Maatsens telefoon. “Ik kreeg allemaal appjes. De goal kijk ik nog steeds heel vaak terug. Mijn ouders waren ontzettend blij en ik kreeg alleen maar positieve berichten. Dat soort dingen laten mij beseffen dat ik goed bezig ben.”

Imago

EK Onder 21

Had Maatsen verwacht dat hij deze interlandperiode weer in de kleedkamer zou zitten met spelers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay? “Ik heb gesproken met bondscoach Ronald Koeman. Hij heeft me gebeld en zei dat ik voor beide teams uit kan komen. Ook zijn er wat spelers terug van blessures en daar kiest hij nu voor.”

“Ik vind het niet erg, want het is een mooi toernooi om te spelen. Nu ik hier ben, in de wetenschap dat dit mijn laatste toernooi namens Jong Oranje is, wil ik het EK ook winnen. Daar gaan we voor”, zegt Maatsen.

Maatsen speelde al negentien interlands namens Jong Oranje en weet dat hij een speciale rol heeft. “Jongens als Devyne, Kenneth, Jorrel en ik zijn mooie voorbeelden dat het snel kan gaan. Ik hoop dat wij andere jongens laten beseffen dat de stap tussen Jong Oranje en het eerste niet groot is. Het ligt in hun handen.”

Maatsen won al eens een jeugd-EK, met Nederland Onder 17. Destijds speelde hij op het middenveld naast Taylor. Is dat zes jaar later weer een optie? “Ik heb geen idee. De trainer weet dat ik op meerdere posities kan spelen, maar ik ga uit van linksback. Als ik om tactische redenen op het middenveld moet spelen, dan doe ik dat ook. Daar maak ik me niet druk over.”

Jong Oranje heeft een duidelijk doel. “We willen geschiedenis schrijven, goed voetbal laten zien en dominant zijn. Ik kijk het meest uit naar de wedstrijden. We gaan voor de finale, maar bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Ik heb er zeker alle vertrouwen in”, besluit Maatsen.