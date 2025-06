Ihattaren maakt definitieve keuze bekend tussen Nederland en Marokko

Mohamed Ihattaren heeft de knoop doorgehakt en kiest definitief voor het nationale elftal van Marokko. Dat bevestigt de middenvelder van RKC Waalwijk tegenover Sportnieuws.nl.

“Ja, het wordt voor mij het Marokkaanse elftal. Marokko is altijd achter me blijven staan”, aldus Ihattaren, die jarenlang uitkwam voor de vertegenwoordigende elftallen van Oranje.

De keuze is opvallend, omdat Ihattaren in 2019 nog expliciet voor Nederland koos. Destijds liet hij na gesprekken met onder meer Ronald Koeman, zijn familie en PSV weten uit te willen komen voor Oranje. “Ik heb daar alles doorlopen en dat maakt het ook moeilijk om weg te gaan”, zei hij toentertijd. “Sinds Onder 14 speel ik al in het oranje en ik heb met Onder 17 nog het EK gewonnen.”

De KNVB was destijds trots op het besluit en Koeman sprak van 'een belangrijk signaal voor het Nederlandse voetbal'. Toch kwam Ihattaren na zijn keuze nooit tot een optreden in het grote Oranje.

In april liet Ihattaren zich in Matchday van Supergaande nog kritisch uit over zijn behandeling door bondscoach Koeman en de media. Hij stelde dat veel spelers in Oranje niet beter zijn dan jongens in de onderste regionen van de Eredivisie. “Er staan nu ook boys in het Nederlands elftal van wie je denkt: broer… jij zat op de bank toen we daar of daar speelden." De middenvelder voelde zich genegeerd en stelde dat de media 'je maakt of breekt'.

Zijn besluit om alsnog voor Marokko te kiezen, lijkt dan ook te zijn ingegeven door teleurstelling over het uitblijven van kansen bij Oranje. “Wat je buiten het veld doet, neem je niet mee het veld op”, zei hij over spelers die in zijn ogen te makkelijk worden afgeschreven. Bij RKC ziet hij spelers als Richonell Margaret, Yassin Oukili en Liam van Gelderen die volgens hem bij topclubs mee zouden kunnen.