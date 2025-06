Van Premier League naar Leverkusen: ‘Als je als keeper dan gewoon je werk doet…’

Met een topseizoen bij Brentford onder de lat en een aanstaande transfer naar Bayer Leverkusen in het vooruitzicht, ligt er een mooie zomer in het verschiet voor Mark Flekken. Omdat de overgang nog niet officieel rond was ten tijde van het interview, bleef dat onderwerp buiten beschouwing. Op het trainingscomplex van the Bees blikt de Oranje-international met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters terug op een jaar waarin hij naar eigen zeggen zijn hoogste niveau ooit haalde.

Door Jelle Kusters & Bart Slabbekoorn

De 32-jarige Oranje-international bewandelde geen gebruikelijk pad naar de top. Zijn jeugdopleiding begon bij Roda JC Kerkrade, maar al in 2009 verkaste hij naar de academie van het Duitse Alemannia Aachen. Via Greuther Fürth en MSV Duisburg belandde hij in 2018 bij SC Freiburg, dat hem voor twee miljoen euro overnam.

Vijf jaar later volgde de overstap naar de Premier League: Brentford betaalde dertien miljoen euro om Flekken in te lijven als opvolger van David Raya. Die had met het hoogste reddingspercentage van de competitie indruk gemaakt en verdiende een transfer naar Arsenal — grote handschoenen dus, voor Flekken om te vullen.

Flekken blinkt uit in cijfers

Na een goed debuutjaar in de Premier League groeide Flekken dit seizoen uit tot een absolute uitblinker. Met 144 reddingen sloot hij het seizoen af als de keeper met de meeste saves in de competitie. Toch blijft de ervaren doelman opvallend nuchter wanneer hem die statistiek wordt voorgelegd.

Flekken heeft wel een verklaring voor het hoge aantal reddingen. "Je kunt er natuurlijk over discussiëren waarom een keeper zoveel te doen krijgt," zegt hij. "Maar eerlijk is eerlijk: het waren ook veel schoten die ik gewoon kon vangen."

Volgens de doelman hangt het samen met de manier waarop Brentford verdedigt. "We laten bewust veel afstandsschoten toe, omdat de kans dat die erin gaan relatief klein is. Als je als keeper dan gewoon je werk doet, zou zo'n schot eigenlijk niet mogen eindigen in een goal."

Ook opbouwend liet Flekken zich dit seizoen gelden. Geen enkele doelman in de Premier League verstuurde zoveel nauwkeurige passes voorwaarts als hij, en alleen Ederson gaf meer assists. "We willen heel graag van achteruit opbouwen, dat is duidelijk te zien. Maar als een tegenstander hoog druk zet en daar goed in is, dan kiest het trainersteam er bewust voor om vaker de lange bal te spelen. Daar schamen we ons niet voor."

Zelf voelt hij zich comfortabel in beide speelstijlen. "Ik vind dat mijn rechtervoet goed genoeg is om die ballen zuiver weg te leggen. En als dat dan telt als ‘voorwaarts’ in de statistieken, dan tik je bij veertig lange ballen in een wedstrijd al snel een hoog aantal aan."

Beste seizoen

“Ik denk dat ik qua niveau nog nooit zo hoog heb gezeten als dit seizoen,” vertelt Flekken. Toch merkt hij dat er nog altijd rek in zit. “Ik blijf mezelf verbeteren, al gaat het nu vooral om die kleine procentjes. Optimaliseren, perfectioneren… Het zal nooit helemaal foutloos zijn, maar als je elke dag met de mindset traint om één procent beter te worden, dan pluk je daar aan het einde van het seizoen misschien toch de vruchten van.”

“Een aantal jaar geleden keek ik graag naar Manuel Neuer, zeker in zijn absolute topvorm. Daar stak ik veel van op.” Andere voorbeelden noemt hij moeiteloos op. “Courtois is een superkeeper. En als je naar het voetballende aspect kijkt, dan kom je al snel bij iemand als Ederson of misschien Ter Stegen uit. Eén tegen één? Dan is Alisson van Liverpool echt top”, aldus de achtvoudig international van Oranje.

De evolutie van de keeper

Als Flekken wordt gevraagd wie de meest complete keeper in de geschiedenis is, noemt hij zonder aarzelen Neuer. Toch plaatst hij daar direct een kanttekening bij. “Maar zelfs dat is misschien niet het juiste antwoord,” zegt hij. “Het keepersspel is de laatste vijftien jaar zó veranderd, dat het eigenlijk niet eerlijk is om het met vroeger te vergelijken.”

Hij legt uit hoe de rol van de doelman steeds uitgebreider is geworden. “Twintig, dertig jaar geleden was het vooral: ballen tegenhouden en het spel hervatten met een simpel balletje op de verdediging. De keeper maakte geen deel uit van de opbouw. Nu wordt er veel meer van je gevraagd. Je moet de oplossing zijn of de oplossing vinden. Zeker als ploegen steeds vaker één-op-één spelen over het hele veld. Dan ben je als keeper echt een extra veldspeler.”

Creativiteit is daarin essentieel, benadrukt Flekken. “Je moet durven, je moet kunnen lezen wat er gebeurt en dan de juiste keuze maken. Dat maakt het keepersvak niet alleen moeilijker, maar ook interessanter”, sluit de geboren Kerkradenaar af.