FC Barcelona houdt geheime meeting over gedroomde transfer van 62 miljoen euro

FC Barcelona heeft de gesprekken met Nico Williams en diens entourage nieuw leven ingeblazen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Sport vond donderdag in een hotel in de Catalaanse hoofdstad een ontmoeting plaats tussen Deco, de sportief directeur van Barça, en Félix Tainta, de zaakwaarnemer van de aanvaller van Athletic Club. De komst van Williams, die vorige zomer nog afketste, staat daarmee plots weer hoog op de agenda. Fabrizio Romano heeft inmiddels bevestigd dat het overleg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De 22-jarige Williams ligt al langer in het vizier bij Barcelona, dat naar verluidt vorige zomer al mondeling akkoord was met diens kamp over een overstap. Destijds ging de deal op het laatste moment niet door, mede door inschrijvingsproblemen bij de Catalanen.

Ook president Joan Laporta liet eerder dit jaar nog weten dat een transfer van Williams er voorlopig niet in leek te zitten. Toch blijkt nu dat Barça achter de schermen volop bezig is met een nieuwe poging.

Williams heeft bij Athletic een gelimiteerde afkoopsom van 62 miljoen euro in zijn contract staan en kan rekenen op serieuze belangstelling uit het buitenland. Zowel Arsenal als Bayern München hebben volgens Sport concrete interesse en zouden bereid zijn om zijn clausule te lichten. Williams zelf geeft echter de voorkeur aan een langer verblijf in LaLiga.

De linksbuiten, die hechte banden onderhoudt met meerdere spelers uit de selectie van Barça, vooral met sterspeler Lamine Yamal, zou een overstap naar Catalonië dan ook serieus overwegen, mits er garanties zijn dat hij deze zomer probleemloos kan worden ingeschreven. Bovendien zou hij alleen willen vertrekken als trainer Hansi Flick en sportief directeur Deco volledig achter zijn komst staan.

Barcelona is op zoek naar een versterking op de linkervleugel en houdt daarbij meerdere opties open. Luis Díaz (Liverpool) geldt nog altijd als de grote droom, maar diens prijskaartje vormt mogelijk een struikelblok. Ook Marcus Rashford (Manchester United) is in beeld en werd recent aangeboden. Zijn komst is eenvoudiger te realiseren via een huurovereenkomst.

Toch zou de hernieuwde interesse in Williams een strategische wending kunnen betekenen. De Spanjaard kent de competitie, is jong, technisch vaardig en staat open voor een overstap.