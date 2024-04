Bologna dicht bij CL-voetbal dankzij geniale omhaal El Azzouzi en goal Zirkzee

Bologna heeft maandagavond een knappe overwinning geboekt in de Serie A. Op bezoek bij AS Roma was de ploeg van trainer Thiago Motta met 1-3 te sterk. Doelpunten kwamen op naam van Joshua Zirkzee, Alexis Saelemaekers en voormalig FC Emmen-middenvelder Oussama El Azzouzi. Dankzij de overwinning op de directe concurrent wordt het gat tot de zesde plaats voorlopig vergroot tot acht punten, waardoor de eerste kwalificatie voor de Champions League in zestig jaar heel dichtbij komt.

AS Roma - Bologna 1-3

El Azzouzi kreeg een basisplek van Motta en toonde in de veertiende speelminuut direct zijn klasse. Uit een voorzet van Riccardo Calafiori tekende de Marokkaans international met een fraaie omhaal de 0-1 aan. Op slag van rust viel ook de 0-2. Ditmaal fungeerde El Azzouzi als aangever voor Zirkzee, die via de handen van doelman Mile Svilar zijn elfde treffer van het Serie A-seizoen maakte.

Tien minuten na rust kwam Roma terug in de wedstrijd dankzij een doelpunt van Sardar Azmoun (1-2), maar kort daarna herstelde Bologna de voordelige marge van twee goals. Ditmaal kwam de assist op naam van Zirkzee, die met een fraaie steekpass Saelemaekers de diepte instuurde. Laatstgenoemde rondde op koelbloedige wijze af: 1-3.

Bij de Romeinen kwam Rick Karsdorp in de tweede helft nog binnen de lijnen, terwijl Sam Beukema aan de overzijde de negentig minuten vol maakte.

