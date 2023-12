Onana hakt knoop door over deelname aan Afrika Cup; PSV moet Saibari missen

Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, heeft de definitieve selectie voor Afrika Cup bekendgemaakt. Onder meer Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech en Ismael Saibari reizen met het Noord-Afrikaanse land mee naar Ivoorkust, waar het toernooi wordt gehouden.

De 34e editie van de Afrika Cup wordt vanwege het klimaat in de winter gespeeld. De wedstrijden worden gespeeld tussen 13 januari en 11 februari. In Nederland zijn de duels te volgen op Ziggo Sport.

De definitieve selectie ???? voor de Afrika Cup 2023 in Ivoorkust ???? pic.twitter.com/8ElyXmgTxo — Youssef Casa (@Youssef_casa) December 28, 2023

Marokko, dat in de poule zit bij Congo-Kinshasa, Tanzania en Zambia, komt op 17 januari voor het eerst in actie. De ploeg van Regragui neemt het dan op tegen Tanzania. Daarna volgens op 21 en 24 januari respectievelijk de duels met Congo-Kinshasa en Zambia.

Het feit dat Mazraoui is opgenomen in de selectie, is enigszins opvallend te noemen. Hij liep onlangs in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United (0-1 winst) een spierblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie voor zijn club.

Op de lijst staan naast Ziyech en Mazraoui nog meer voormalig Eredivisie-spelers. Zo zijn ook Tarik Tissoudali (VVV-Venlo, De Graafschap en SC Cambuur), Oussama El Azzouzi (FC Emmen en FC Groningen) en Sofyan Amrabat ( FC Utrecht en Feyenoord) opgenomen.

Amrabat is niet de enige speler van Manchester United die met zijn land meegaat naar de Afrika Cup. Ook de aanvankelijk twijfelende André Onana gaat zijn land vertegenwoordigen in Ivoorkust komende maand.

Het betekent dat manager Erik ten Hag moet terugvallen op Altay Bayindir. De Turkse doelman werd afgelopen zomer voor vijf miljoen euro overgenomen van Fenerbahçe.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties