Voetbalzone: redactionele keuzes, ontwikkelingen en vragen van bezoekers

Woensdag, 4 oktober 2023 om 12:00 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:59

Aan de start van vorig seizoen schreven we een open brief aan onze gebruikers om wat meer duidelijkheid te scheppen over de veranderingen en redactionele keuzes van Voetbalzone. Omdat dit goed werd ontvangen, geven we ook dit jaar graag een update over de ontwikkelingen op ons platform. Ook nu heb jij als lezer weer de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen, suggesties te doen of kanttekeningen te plaatsen.

Positionering

De content van Voetbalzone bestaat uit drie belangrijke hoofdthema’s: actualiteit, opinie en entertainment. Uit de data blijkt dat dit soort berichten het best bekeken en beoordeeld worden. Onze nieuwsredactie houdt alle (inter)nationale voetbalmedia scherp in de gaten en schrijft op basis hiervan zoveel mogelijk relevante artikelen. Naast deze verzameling van wereldwijd voetbalnieuws verzorgt Voetbalzone een groeiend aanbod eigen content in de vorm van wedstrijdverslagen, achtergrondverhalen, interviews, analyses en videoproducties. Deze content is herkenbaar aan het VZ-logo en het hele overzicht van deze artikelen is te vinden onder het tabblad Exclusief.

Actualiteit

Ons streven is om actuele zaken zoals wedstrijdverslagen en brekend nieuws zo snel mogelijk bij jou als lezer te brengen. Bij echt groot nieuws kiezen we er daarom soms voor om het belangrijkste feit alvast te publiceren met de belofte op ‘snel meer’. Dit soort artikelen worden vervolgens meestal binnen enkele minuten aangevuld. We proberen daarnaast (dit soort) stukken binnen dertig minuten te laten controleren door een collega. In dit eerste half uur kan de kop in sommige gevallen ook nog wijzigen. Mocht er toch een slordigheidje insluipen, dan horen we het natuurlijk graag en passen we dit zo spoedig mogelijk aan.

Opinie

Meepraten over voetbal is een van de belangrijkste krachten van Voetbalzone. Daarom plaatsen we vaak de mening van analisten of (oud-)voetballers om discussie te faciliteren. Omdat onze moderators het gesprek graag on topic houden, komt het regelmatig voor dat één praatprogramma of podcast behandeld wordt in meerdere artikelen. Omdat Ajax de meest populaire club is op Voetbalzone, krijgen ook de meningen van clubwatchers als Mike Verweij en Valentijn Driessen veel aandacht. Omdat een deel van de bezoekers deze stukken liever overslaat, proberen we dit zoveel mogelijk met naam in de kop kenbaar te maken. Ook proberen we een breder scala aan analisten aan het woord te laten.

Entertainment

Voetbalzone ziet voetbal als bron van vermaak. Alles wat buiten de lijnen gebeurt maakt hier ook een belangrijk onderdeel van uit. Zo zijn berichtgeving over het privéleven van voetballers en meer boulevard-achtige artikelen zeer populair. Ook bij dit soort content proberen we dit duidelijk kenbaar te maken in de kop boven het artikel. Een deel van het publiek leest liever andere typen artikelen en kan deze content zo makkelijk mijden.

Koppen

In de afgelopen periode zijn we gestart met het testen van onze headlines om te zien wat het best aanslaat bij de lezer. Sommige bezoekers vonden het hinderlijk als ze hetzelfde artikel met een andere kop te zien kregen. Hierop is het beleid aangepast en worden koppen in de regel alleen nog vlak na plaatsing getest. We proberen deze zo aantrekkelijk mogelijk te verwoorden, maar zorgen er ook voor dat de headline niet misleidt en doet wat hij belooft.

Vernieuwde vormgeving

Sinds deze zomer wordt ons platform langzaam in een nieuw jasje gestoken, hierdoor wordt de mobiele website gebruiksvriendelijker. In de komende periode zullen de veranderingen op steeds meer plekken zichtbaar worden. Ook is de alinea-indeling op de schop gegaan om de leesbaarheid op mobiel te verbeteren.

Voetbalzone App

Bij het maken van verbeteringen in de techniek achter Voetbalzone, gaat helaas wel eens wat mis. Zo waren er in de app problemen met Live Meepraten. Inmiddels is er een update beschikbaar die dit verhelpt. Daarin is op veler verzoek nu ook een eerste versie van Dark Mode beschikbaar, deze wordt verder verbeterd bij de volgende update. Wanneer je de laatste versie van de app hebt geïnstalleerd en tegen technische zaken aanloopt, kun je ons altijd een bericht sturen met een (specifieke) beschrijving van het probleem. Wij adresseren dit als redactie dan zo spoedig mogelijk bij de juiste afdeling.

Videoplayer

Naast ons YouTube-kanaal zijn onze video’s ook op de website te bekijken. De (automatisch) getoonde reclames in onze videoplayer zijn een belangrijk middel om ons platform gratis te houden. Het bijbehorende geluid bleek echter vervelend voor sommige gebruikers in verband met onderbrekingen van muziek en podcasts. Als redactie hebben we dit ter sprake gebracht bij de commerciële afdeling van ons moederbedrijf. Deze inkomsten bleken in eerste instantie dermate belangrijk voor het draaiende houden van Voetbalzone dat hier geen wijzigingen in gemaakt konden worden. Inmiddels staat (na stevig aandringen) het geluid alsnog uit. Het betreft officieel nog een proef, maar we hopen dat dit zo blijft.

Clubvolgers

Voetbalzone bezocht de laatste jaren al regelmatig wedstrijden, maar heeft met de ingang van het seizoen 2023/24 drie vaste clubvolgers die de duels van Ajax, Feyenoord en PSV bezoeken. Ook de wedstrijden van (Jong) Oranje worden door een van onze verslaggevers bijgewoond. Naast artikelen verschijnen ook beelden van de persconferenties en interviews op ons YouTube-kanaal VoetbalzoneTV , in onze videoplayer en op de andere sociale media.

Keuken Kampioen Divisie

Het officiële mediapartnerschap met de Keuken Kampioen Divisie is deze zomer met twee jaar verlengd. Dit seizoen zullen wekelijks geschreven stukken en video’s gepubliceerd worden waarin speciale aandacht is voor clubs uit de Eerste Divisie. Ook zal Voetbalzone iedere periode de kandidaten bekendmaken voor het Bronzen Schild voor het Beste Talent.

Clubexpert

Sommige gebruikers denken met weemoed terug aan de tijd dat er nog Clubexperts waren: actieve leden die regelmatig mooie (achtergrond)verhalen schreven over hun favoriete club. Deze functie is al jaren verdwenen, mede wegens de wisselende kwaliteit van de stukken. Desalniettemin staat de redactie altijd open voor mooie inzendingen. Mochten er leden zijn die als Clubexpert een achtergrondverhaal of opiniestuk willen delen, dan bieden we daar graag een podium voor. Je kunt hiervoor mailen naar de redactie het adres onder het kopje contact hieronder.

TikTok

Naast X, Facebook, Instagram en YouTube zijn we tegenwoordig ook te vinden op TikTok . Op deze kanalen wordt dagelijks content geplaatst rond wedstrijden, uit interviews en onze programma’s. Ook vind je hier content met fans en verschillende soorten voetbalquizjes.

Contact

Voor inhoudelijke zaken kun je contact met de redactie zoeken via het account Voetbalzone, gebruik maken van het contactformulier of mailen naar editors(at)voetbalzone.nl. Voor alles omtrent accounts en reacties staan onze moderators, bestaande uit een groep enthousiaste gebruikers, je graag te woord via het account Moderators. Mocht je het grondig oneens zijn met een beslissing van een moderator, dan kun je ook rechtstreeks contact zoeken met een hoofdmoderator. Ons streven is om binnen 72 uur te reageren op vragen en opmerkingen. In dit artikel staat meer informatie over het gebruikersbeleid en de spelregels op VZ.

Met algemene vragen, opmerkingen en suggesties kun je ook onder dit artikel reageren. We zullen proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor andere specifieke of persoonlijke zaken kun je rechtstreeks contact zoeken.

Tot slot bedanken we je graag voor je trouwe bezoek. Zonder jou geen Voetbalzone!