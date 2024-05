Veteraan gaat Real Madrid na 469 wedstrijden verlaten voor avontuur in MLS

Nacho Fernández gaat Real Madrid na dit seizoen verlaten. De 34-jarige verdediger speelde zijn gehele carrière voor de Koninklijke, maar heeft aangegeven nog een nieuw avontuur aan te willen gaan. De Major League Soccer (MLS) is de meest waarschijnlijke uitkomst, zo meldt Marca.

Volgens de Spaanse sportkrant heeft Nacho gedurende het seizoen het verlangen ontwikkeld om elders een nieuw avontuur aan te gaan. Bij Real Madrid beschikte hij over een aflopend contract, wat dus niet verlengd zal gaan worden.

Ook vorig seizoen gingen de geruchten dat Nacho zou vertrekken bij Real Madrid, maar toen besloot hij uiteindelijk om zijn contract met een jaar te verlengen. Nu zal hij alsnog zijn gewenste transfer gaan maken.

Die transfer zal niet binnen Europa zijn. Naar verluidt meldde Inter zich vorig jaar voor de verdediger, maar die interesse is inmiddels gezakt, waardoor Nacho verder zal moeten kijken.

Daarom ligt de MLS volgens Marca het meest voor de hand, omdat Nacho graag het voetbal wil ervaren in totaal andere omstandigheden. Hij verlaat Real Madrid met een voldaan gevoel, daar hij dit seizoen vaak aanvoerder was en de landstitel en de Supercup won.

Bovendien is hij met Real Madrid nog altijd in de race voor de Champions League. De ploeg staat in de halve finale van het miljardenbal tegenover Bayern München. In de heenwedstrijd in München werd het 2-2, waardoor woensdag nog alles mogelijk is.

Nacho zal Real Madrid verlaten als een waar clubicoon. In totaal speelde de mandekker 469 wedstrijden voor de club en wist hij vier keer landskampioen te worden. Bovendien legde hij vijf keer beslag op de Champions League.

