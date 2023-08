Verweij deelt Mislintat compliment uit: ‘Dat is 4.076,09 euro per minuut’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 11:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:25

Mohamed Daramy staat voor een transfer naar Stade de Reims. De Franse club heeft met Ajax een akkoord bereikt over een transfersom van 15 miljoen euro exclusief bonussen, zo bevestigt De Telegraaf. Daramy kwam in twee jaar tijd tot slechts 16 officiële duels in Ajax 1, maar levert de Eredivisionist dus alsnog een fraaie transfersom op.

Ajax nam Daramy in de zomer van 2021 voor 12 miljoen euro over van Kopenhagen. Het afgelopen seizoen werd de 21-jarige buitenspeler verhuurd aan de Deense club, waardoor hij in totaal maar 368 minuten in de hoofdmacht van Ajax speelde. Daardoor levert hij de Amsterdammers uiteindelijk nog 4.076,09 euro per speelminuut op.

Door bonussen kan het bedrag dat Ajax voor Daramy ontvangt zelfs oplopen tot 17 miljoen euro. "Knap staaltje van Mislintat", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij op Twitter. “Ook bij de transfer van Daramy is sprake van het fenomeen ‘Ajax-bonus’, die spelers van Ajax om de een of andere reden duurder maakt dan die van PSV of Feyenoord.”

Volgens Verweij kleeft er ook een nadeel aan het door hem genoemde ‘fenomeen’. “Ook bij het kopen van spelers loopt Mislintat tegen de Ajax-bonus aan, omdat verkopende clubs weten dat hij geld in kas heeft en naar aankopen snakt.” Daramy is momenteel in Frankrijk om zijn overgang naar Reims af te ronden. De vleugelaanvaller leek eerder nog dicht bij een overstap naar Burnley, echter wist Reims de transfer vervolgens te kapen.