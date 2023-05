Verslagenheid groot bij Bayern en Tuchel: ‘Ik heb er geen verklaring voor’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 22:17 • Jonathan van Haaster

Bij Bayern München is de verslagenheid groot. Trainer Thomas Tuchel zag hoe een 1-0 voorsprong tegen RB Leipzig volledig werd weggepoetst door de bezoekers (1-3) en lijkt de titel uit handen te hebben gegeven. Als Borussia Dortmund zondag wint van FC Augsburg, pakt de ploeg van onder meer Donyell Malen een voorsprong van twee punten. Daarna is er nog één speelronde te gaan.

Tuchel zag zijn ploeg goed starten. "We pakten de leiding en hadden een tweede keer kunnen scoren", blikt de oefenmeester terug bij Sky. Onder meer Jamal Musiala liet de kans op de 2-0 liggen. "We zijn niet komen opdagen in de tweede helft. Ik heb er geen verklaring voor. We hebben een goede reeks wedstrijden gehad en heb tijdens de trainingen teamgeest gezien. Ik heb er geen uitleg voor. Deze nederlaag is volledig aan ons te wijten. Als er niemand beweegt, wil niemand de bal. Het lijkt er dan op dat Leipzig goed speelde. Wanneer ik verlies, wil ik verliezen tegen een team dat die dag beter in vorm was. Niet omdat wij de wedstrijd zelf uit onze handen hebben laten glippen." Volgens Tuchel had er iemand aan de noodrem moeten trekken toen Leipzig counterde richting de gelijkmaker. "Natuurlijk. Je moet doen wat nodig is."

Leipzig op 1-1 dankzij deze heerlijke knal van Laimer! ??



Gaat Bayern vandaag punten verspelen? ??



?? https://t.co/qFE4khQGSA#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/kn1YVzniXe — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 20, 2023

Thomas Müller was met een assist nog van grote waarde bij het openingsdoelpunt van Serge Gnabry, maar ook de routinier kon niets doen aan de treffers van Leipzig. "We staat 1-0 voor en dan krijgen we een doelpunt tegen uit een hoekschop. Dat spreekt boekdelen", vertelt Müller tegenover Sky. Met zo'n 65 minuten op de klok en een 1-0 voorsprong op het bord kreeg Bayern een corner, maar het was juist Leipzig dat uit de counter wist toe te slaan via Konrad Laimer. "Als je de tweede helft bekijkt, de drie goals die we tegen krijgen...", verzucht Müller. "Het is niet dat we zijn weggespeeld. We hebben Leipzig uitgenodigd door onze eigen fouten. Twee strafschoppen en een goal uit een hoekschop." Bij Sport1 gaf hij wel aan nog hoop te hebben in een goede afloop. "Het is nog niet over. Ik heb veel meegemaakt en geloof er nog in."

Ook algemeen directeur Oliver Kahn kon niet geloven wat hij vanaf de tribunes in de Allianz Arena zag. "Dit is dit seizoen al zo vaak gebeurd", verzucht de oud-doelman. "Het voelt alsof alles uit elkaar aan het vallen is. Je kreeg niet het gevoel dat we na de gelijkmaker nog iets aan de stand konden doen." Na de 1-1 leidden een overtreding van Benjamin Pavard en een handsbal van Noussair Mazraoui tweemaal een strafschop in voor Leipzig. Christopher Nkunku en Dominik Szoboszlai faalden niet vanaf elf meter. "We hebben het niet langer in eigen hand", concludeert Kahn. "Dat is bitter. We zijn zwaar teleurgesteld dat we deze mogelijkheid hebben weggegeven." Als Dortmund daadwerkelijk profiteert en de titel verovert, is het voor het eerst sinds het 2011/12 kampioen. Dat was ook het laatste seizoen dat Bayern géén kampioen werd.