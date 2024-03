Bayern ziet in voormalig trainer Man United beste alternatief voor Xabi Alonso

Thomas Tuchel vertrekt komende zomer bij Bayern München en dus moet de Duitse topclub in de komende maanden op zoek naar een opvolger. Xabi Alonso, de huidige trainer van Bayer Leverkusen, staat er goed op, maar Bayern zoekt ook naar alternatieven voor het geval Alonso bedankt voor de functie.

Volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg is de 42-jarige Spanjaard de belangrijkste gegadigde om komend seizoen hoofdtrainer van Bayern te worden. Het valt echter niet helemaal uit te sluiten dat Alonso voor een langer dienstverband bij Leverkusen kiest. Hij ligt op titelkoers en kan komend seizoen met zijn succesformatie de Champions League in.

Mocht de komst van Alonso uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn, dan schakelt Bayern door. Eerder werd gemeld dat Brighton-trainer Roberto De Zerbi topkandidaat is om na de zomer in München aan de slag te gaan, maar daar komt nu een opvallende naam bij.

Over De Zerbi zijn namelijk enige twijfels ontstaan. Het bestuur van Der Rekordmeister vindt het een groot nadeel dat de Italiaanse oefenmeester geen Duits spreekt. Ook zou De Zerbi beperkt Engels spreken, waardoor er meer twijfels zijn ontstaan.

Ralf Rangnick wordt nu door het Duitse Kicker genoemd als voornaamste alternatief van Xabi Alonso. De huidige bondscoach van Oostenrijk werd eerder in 2019 al genoemd bij Bayern, nadat Niko Kovac het veld moest ruimen. Toen werd Hansi Flick aangesteld als opvolger.

De inmiddels 65-jarige Rangnick staat er goed op in München en heeft naar verluidt een zeer nauwe band met Christoph Freund, sportief directeur bij Bayern. De twee kennen elkaar van hun tijd bij Salzburg en hebben veel respect voor elkaar, zo schrijft Kicker. Wel is het nog onduidelijk of Rangnick beschikbaar is voor de functie in München na het EK van deze zomer.

Rangnick was eerder trainer van onder anderen RB Leipzig, en was bovendien in het seizoen 2021/22 29 wedstrijden lang interim-trainer bij Manchester United. Hierna ging hij aan de slag als bondscoach van Oostenrijk, waarmee hij zich plaatste voor het EK. Oostenrijk is deze zomer een van de tegenstanders van Oranje in groep D van het EK.

