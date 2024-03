‘Real Madrid heeft uitgestippeld plan met droomtrainer Xabi Alonso’

Real Madrid hoopt dat Xabi Alonso de verleiding van een avontuur bij Bayern München of Liverpool kan weerstaan, zo schrijft Christian Falk, journalist namens het Duitse BILD. De Koninklijke hoopt dat Alonso nog twee seizoenen bij Bayer Leverkusen wil blijven, om vervolgens in Madrid het stokje over te nemen van trainer Carlo Ancelotti.

De 42-jarige Alonso, die met Bayer Leverkusen afstevent op de landstitel in Duitsland, is een van de meest gewilde trainers van het moment. Zo wil Bayern München hem aanstellen als vervanger van de vertrekkende Thomas Tuchel, terwijl Liverpool in de Spanjaard de gedroomde opvolger van manager Jürgen Klopp ziet.

Falk weet echter dat Alonso ook in zijn geboorteland goed in de markt ligt. “Er gaat nu het gerucht rond dat Alonso in Leverkusen blijft om Carlo Ancelotti's opvolger te worden bij Real Madrid. Alonso, die afgelopen zomer zijn contract nog heeft verlengd, zou loyaal kunnen blijven naar zijn club en dan kan hij terugkeren naar zijn thuisland Spanje.”

Alonso speelde als middenvelder tussen 2009 en 2014 in het maagdelijk wit van Real Madrid. In totaal kwam de controleur tot 236 officiële wedstrijden in het maagdelijk wit, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 31 assists. Met Real Madrid won Alonso vele prijzen, waaronder de Champions League.

Alonso stond als speler ook onder contract bij Bayern München en Liverpool. Waar zijn toekomst als trainer ligt is vooralsnog onduidelijk. “Steeds minder mensen denken dat het Liverpool wordt”, schrijft Falk. “Bayern wacht ook nog steeds op een signaal van Alonso. De clubleiding van Bayern Leverkusen is er zeker van dat Alonso ook volgend jaar de coach is.”

Ondertussen vallen er ook andere namen bij Bayern München en Liverpool, waardoor Real Madrid hoop mag houden op een dienstverband in 2026. Voor de Madrilenen zou een wisseling van de wacht in die zomer ideaal zijn, daar het contract van Ancelotti dan afloopt.

Alonso loopt op hetzelfde moment uit zijn contract in Leverkusen, waardoor hij Real Madrid dan geen transfersom zou kosten. Volgens eerdere berichtgeving vraagt de clubleiding van die Werkself momenteel 15 miljoen euro voor zijn diensten.

