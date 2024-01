Verrassing op het FIFA-gala: Lionel Messi opnieuw Best FIFA Men’s Player

Lionel Messi is maandagavond uitgeroepen tot Beste Speler ter wereld. De Argentijnse superster van Inter Miami was samen met Erling Braut Haaland (Manchester City) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) overgebleven voor de prijs die sinds 2016 wordt uitgereikt. Messi mag zich net als in 2019 en 2022 The Best FIFA Men’s Player noemen.

Zodoende weet Messi de prestigieuze prijs voor de eerste keer in zijn carrière te prolongeren. De winst van de legendarische linkspoot is enigszins opvallende te noemen, daar bij de FIFA-awards wordt gekeken naar de prestaties van spelers tussen 19 december 2022 en 20 augustus 2023.

De gewonnen WK-finale met Argentinië werd gespeeld op 18 december en telde dus niet mee. Wel wist Messi in 2023 beslag te leggen op de Franse landstitel. Met Inter Miami won hij de Leagues Cup. Volgens diverse toonaangevende media was Haaland maandag de grote favoriet, maar Messi gaat er dus alsnog met de eretitel vandoor.



