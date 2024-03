Vermoedelijke XI Nederlands elftal: Georginio Wijnaldum lijkt te starten

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond een oefeninterland tegen Schotland. Doordat verdedigers Stefan de Vrij en Quilindschy Hartman donderdag het trainingskamp van Oranje moesten verlaten, heeft bondscoach Ronald Koeman minder verdedigende opties in huis. Op basis van zijn persconferenties deze week heeft Voetbalzone een vermoedelijke opstelling gemaakt. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:45 uur en is live te zien op NPO 3.

Ajax-spits Brian Brobbey meldde zich maandag al af bij Koeman, waardoor de keuzeheer nog twintig spelers en drie keepers over heeft voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland (dinsdag 26 maart). Tijdens de persconferentie van donderdag onthulde Koeman al welke doelman tegen de Schotten gaat keepen: Mark Flekken staat vrijdag onder de lat.

Het lijkt erop dat Oranje tegen Schotland ‘gewoon’ weer gaat aantreden met drie centrumverdedigers en twee wijde vleugelverdedigers. Denzel Dumfries krijgt hoogstwaarschijnlijk weer de voorkeur boven Bayer Leverkusen-sensatie Jeremie Frimpong, terwijl Daley Blind op links de meest logische vervanger van Hartman is.

Premier League-sterren Virgil van Dijk en Nathan Aké lijken twee zekerheidjes in het centrum van de vijfmansdefensie. Daarnaast verwacht Voetbalzone dat Feyenoorder Lutsharel Geertruida de voorkeur krijgt boven Matthijs de Ligt.

Tijdens de persconferentie van maandag liet Koeman al vallen dat Georginio Wijnaldum gaat spelen deze week. “Ik heb hem nu bij me en dan kan ik beoordelen of hij kans maakt. Is het een examen? Wat is een examen… Ik denk dat het voor iedereen grotendeels een examen is. Er zijn niet zoveel momenten. We spelen nu wedstrijden en dan kan ik hem nog beter beoordelen. Hij zal een gedeelte van beide wedstrijden gaan spelen. Van één wedstrijd, of beide wedstrijden. Of een hele wedstrijd. Daar zijn we nog niet over uit.”

Voetbalzone denkt dat Wijnaldum tegen Schotland direct gaat starten. Tijjani Reijnders, die tijdens de afgelopen interlandperiodes een uitstekende indruk achterliet, zal hem vergezellen op het middenveld. Mats Wieffer moet daarbij voor de controle zorgen in de basiself van Koeman.

Voorin kan Koeman weer beschikken over Memphis Depay, die volgens de bondscoach zeer gretig is. “Memphis zei ook tegen mij dat hij zoveel mogelijk minuten wil maken. Dat is zijn goed recht, maar Memphis vindt altijd dat hij alweer heel veel kan. Hij zou een van beide duels wel negentig minuten kunnen spelen.”

“Maar dat hangt er ook vanaf hoe zijn fysieke gesteldheid ervoor staat in de slotfase van het duel. We zullen het moeten aankijken”, aldus Koeman. De verwachting is dat Memphis in de basis start tegen Schotland, als aanvalspartner van Cody Gakpo. Met Xavi Simons, Donyell Malen en Wout Weghorst heeft de bondscoach dan nog een aantal aanvallende smaken achter de hand.

Vermoedelijke opstelling Oranje:

Flekken; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Ake, Blind; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Memphis, Gakpo.

Vermoedelijke wisselspelers Oranje:

Bart Verbruggen, Marco Bizot; Jeremie Frimpong, Matthijs de Ligt; Jerdy Schouten, Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Quinten Timber, Joey Veerman; Donyell Malen, Wout Weghorst en Xavi Simons.