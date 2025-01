Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske gaat all in tegen Lille en wijst vervanger Stengs aan

Feyenoord sluit de competitiefase van de Champions League woensdag af met een uitwedstrijd tegen Lille OSC. Na de onverwachte en onvergetelijke 3-0 zege op Bayern München zijn de Rotterdammers zeker van de tussenronde, en is zelfs een plek bij de eerste acht niet onmogelijk. Met welke elf gaat trainer Brian Priske starten? Het duel begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Het ging de afgelopen week bij Feyenoord over één man: Priske. Het ontslag van de Deen leek onafwendbaar, maar na de wedstrijd tegen Bayern bleef de oefenmeester toch in het zadel zitten. Priske ging dinsdag op de persconferentie uitgebreid in op de vragen over de recente gebeurtenissen en zijn toekomst bij de club.

In sportief opzicht gaat Priske woensdag voor het maximale. Het als elfde geplaatste Feyenoord heeft dertien punten, evenveel als de huidige nummer acht Bayer Leverkusen. Aston Villa, AS Monaco, Stade Brest en Feyenoords opponent Lille staan eveneens op dertien, terwijl ook ploegen met meer punten, zoals Atalanta, AC Milan en Atlético Madrid, ingehaald kunnen worden. Zeker is dat een (ruime) overwinning noodzakelijk is om kans te maken, al moet Feyenoord dat wel zonder zijn fans voor elkaar zien te krijgen.

"We gaan all in", sprak Priske duidelijke taal. "Het doel is om te winnen van Lille, en dan zal het mee moeten zitten met resultaten op de andere velden. De eerste taak is om dusdanig te presteren dat we de drie punten pakken. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd, ze hebben een heel sterk team. We zullen opnieuw een topwedstrijd moeten spelen buitenshuis." Feyenoord boekte dit seizoen al knappe resultaten bij Girona (2-3), Benfica (1-3) en Manchester City (3-3).

Priske kreeg de afgelopen dagen goed nieuws uit de ziekenboeg. Zowel Hwang In-beom als Gjivai Zechiël is fit en behoort tot de wedstrijdselectie. Het is een flinke opsteker voor Priske, die vooral op het middenveld amper spelers tot zijn beschikking had. Toch blijft het puzzelen in die linie, daar Quinten Timber, Chris-Kévin Nadje, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs niet van de partij zijn.

Justin Bijlow zal onder de lat staan, terwijl Bart Nieuwkoop de rechtsback is bij afwezigheid van de niet speelgerechtigde Givairo Read. Gernot Trauner en Dávid Hancko staan in het hart van de verdediging, die gecompleteerd wordt door Gijs Smal. Hwang neemt op het middenveld de plek van Stengs in. De Zuid-Koreaan vormt het blok met Thomas Beelen; de nummer 10-positie is voorbestemd voor Antoni Milambo. Spits Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

"Er bestaat geen twijfel over: we hebben heel veel respect voor Lille", vertelde Priske over de ploeg die zowel Atlético als Real Madrid aan de kant zette. "We hebben veel wedstrijden bekeken en ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben veel individuele kwaliteiten, het is ook een fysiek team en ze zijn sterk in de omschakeling. Met Jonathan David hebben ze ook een heel goede spits."

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Beelen; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.