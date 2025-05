Arne Slot weet wie volgend seizoen zijn spits moet worden bij Liverpool: prijskaartje van 100 miljoen euro

Hugo Ekitiké, eigendom van Eintracht Frankurt, is de beoogde nieuwe spits van Liverpool, zo verzekert transferjournalist Florian Plettenberg namens Sky Sports. Arne Slot zal zijn elftal deze window flink op de schop zien gaan en ook in de voorste linie is nieuw bloed een kwestie van tijd.

De clubleiding van Liverpool toont zich nog voor het openen van de transferwindow al erg daadkrachtig op de spelersmarkt. Vooral in de Bundesliga lopen volgens de directeuren van de kersvers landskampioen interessante profielen rond.

Zo werd eerder al duidelijk dat Liverpool voornemens is om Erik ten Hags Bayer Leverkusen van twee van zijn sterspelers te beroven. Jeremie Frimpong moet namelijk de hoogstwaarschijnlijk naar Real Madrid vertrekkende Trent Alexander-Arnold opvolgen op Anfield.

Daarnaast zal ook Florian Wirtz vermoedelijk de overstap maken naar de Merseyside. Voor de technisch begaafde Duitser zal Liverpool het clubrecord dubbel en dwars breken, want er hangt een prijskaartje van 150 miljoen euro om zijn nek.

Maar daarmee zijn the Reds nog niet klaar, want ook Milos Kerkez en dus Ekitiké moeten de gelederen komen versterken. Darwin Núñez zal vertrekken bij Liverpool en de aanvaller van Eintracht Frankfurt, die spitsenpartner Omar Marmoush in de winter een droomtransfer naar Manchester City zag maken, geldt als topkandidaat.

Slot en director of football Michael Edwards zijn groot bewonderaars van Ekitike, aldus Plettenberg. De 22-jarige Fransman was dit seizoen in 48 duels goed voor 22 goals en 12 assists. Markus Krösche, beleidsbepaler bij Frankfurt, heeft een fors geldbedrag in gedachten: honderd miljoen euro.

De Premier League-kampioen zou al gesprekken hebben gevoerd met de entourage van de spits, maar een formeel aanbod ontving men in Frankfurt nog niet. Naast Liverpool zou ook Chelsea, dat ook Emmanuel Emegha op de korrel heeft, nog serieus in de race zijn om de krabbel van Ekitiké.