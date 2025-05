Erik ten Hag wil Nederlander zo snel mogelijk naar Bayer Leverkusen halen

Mark Flekken is in verregaande onderhandelingen met het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag, zo meldt Fabrizio Romano. De 31-jarige doelman van Brentford moet de eerste aanwinst van de Nederlandse trainer worden in Duitsland. Een persoonlijk akkoord lijkt niet lang meer op zich te wachten.

Bronnen van De Telegraaf verwachten bovendien dat ook de clubs er op korte termijn uit zullen komen. Wat Flekken moet kosten is niet bekend. Volgens Transfermarkt is hij tien miljoen euro waard.

Ten Hag kreeg tijdens zijn dienstverband bij Manchester United vaak de kritiek dat hij veel oude bekenden of Nederlanders binnenhaalde. Opvallend is dus dat zijn eerste aankoop bij Leverkusen ook weer een landgenoot lijkt te worden.

Flekken speelt sinds de zomer van 2023 bij Brentford, dat destijds dertien miljoen euro overmaakte aan SC Freiburg om hem daar los te weken. De keeper, die een vierjarig contract tekende in Londen, heeft een goed seizoen achter de rug bij the Bees.

Flekken speelde deze campagne 39 wedstrijden, waarin hij 59 keer moest vissen. Acht keer hield hij zijn doel schoon. Als hij inderdaad overstapt naar Leverkusen, gaat hij samenwerken met onder anderen Lukas Hradecky (36) en de 25-jarige Matej Kovar, die zijn jeugdopleiding genoot bij Manchester United.

De kans is groot dat Flekken de komende interlands keept bij het Nederlands elftal nu Bart Verbruggen afwezig is wegens een blessure. Ronald Koeman riep ook Nick Olij en Kjell Scherpen op.