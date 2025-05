Anass Salah-Eddine heeft duidelijke mening over aanstelling John Heitinga bij Ajax

Anass Salah-Eddine heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op zijn gezamenlijke periode met John Heitinga bij Ajax. Laatstgenoemde staat op het punt om in Amsterdam het stokje over te nemen van de vertrokken trainer Francesco Farioli en Salah-Eddine is duidelijk in zijn oordeel.

De kans is groot dat Marcel Keizer samen met Heitinga aan het roer staat in de Johan Cruijff ArenA komend seizoen. Heitinga heeft van Liverpool-trainer Arne Slot toestemming gekregen om het gesprek aan te gaan en niets lijkt een terugkeer bij Ajax in de weg te staan.

ESPN heeft oud-Ajacieden of bekenden van Heitinga gevraagd om hun mening te geven over de keuze van de clubleiding van Ajax om met het duo Heitinga-Keizer aan de slag te gaan. Ook Salah-Eddine werd benaderd.

"Ik heb alleen maar goede woorden over voor John”, vertelt de vleugelverdediger van AS Roma. “Ik zat bij hem in de Onder 17 en Onder 19 van Ajax. Hij begrijpt spelers goed, spreekt de taal van de kleedkamer.”

“Hij weet hoe het eraan toegaat, spelers voelden zich daarom veilig om zichzelf te zijn. Zo haalde hij het beste uit ons, daardoor liet hij ons goed voetballen. Een persoon zoals John is, kom je niet zoveel tegen in de voetballerij. Zijn innerlijk is goed, maar ook op tactisch gebied blonk hij uit.”

“Hij houdt van voetballend opbouwen én hij kan zich aanpassen aan de tegenstander”, vervolgt Salah-Eddine, die denkt dat Keizer en Heitinga een goede combi zullen vormen.

“Beiden staan voor het echte Ajax-spel. Ik denk dat de mensen wel weer zin hebben om dat te zien. Ik ook ja. Ik hoop dat ze Ajax kunnen brengen naar waar Ajax hoort: het maximale. De laatste vier in de Champions League bijvoorbeeld, zoals in 2019. Daar hoort Ajax te staan”, aldus de voormalig Ajacied.