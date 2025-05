'Ajax is club uit topcompetitie te snel af met naderende aanstelling John Heitinga'

Ook VfL Wolfsburg heeft zich gemeld bij John Heitinga, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews. De assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool is echter hard op weg naar Ajax.

Dinsdagavond laat kwam Fabrizio Romano plotseling met nieuws over Ajax. Liverpool heeft Heitinga toestemming gegeven om te praten met de Amsterdamse club. De gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium.

Boualin komt woensdagochtend met extra details. “Liverpool hield er al rekening mee dat Heitinga de Premier League-kampioen mogelijk zou verlaten. Afgelopen winter was er al interesse van West Bromwich Albion en vlak voor de concrete belangstelling van Ajax heeft ook Wolfsburg zich gemeld.”

“De Duitse club benaderde Heitinga voor de functie van hoofdtrainer, als mogelijke opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Uiteindelijk deed zijn oude liefde Ajax hem besluiten om voorlopig niet verder in te gaan op de interesse uit Duitsland”, schrijft Boualin.

Trainersduo

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf kiest Ajax voor het trainersduo John Heitinga/Marcel Keizer. Eerstgenoemde zal als hoofdtrainer gaan fungeren.

De 41-jarige Heitinga wordt dus naar voren geschoven tijdens mediamomenten. Het lijkt erop dat de 56-jarige Keizer op de achtergrond gaat ondersteunen.

In 22 wedstrijden als trainer van Ajax noteerde Heitinga een puntengemiddelde van 2.02 punt. Francesco Farioli deed het beduidend beter, met 2.29 punt per wedstrijd. Erik ten Hag (2.45) en Peter Bosz (2.38) zijn deze eeuw de twee best presterende Ajax-coaches.