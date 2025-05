Ajax is plotseling heel dicht bij aanstellen nieuwe trainer

John Heitinga lijkt plots de topkandidaat te zijn voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dinsdag via X dat Liverpool de assistent-manager toestemming heeft gegeven om met Ajax te praten en dat de gesprekken reeds in een vergevorderd stadium zijn beland.

Romano verwacht dat Ajax en Heitinga overeenstemming zullen bereiken over een hernieuwde samenwerking. Liverpool is in ieder geval al bezig met het identificeren van mogelijke opvolgers van de rechterhand van Arne Slot.

Heitinga heeft net zijn eerste seizoen als assistent-coach op Anfield achter de rug. Samen met Slot en Sipke Hulshoff loodste hij Liverpool naar de twintigste landstitel in de clubhistorie.

Mede hierdoor werd Heitinga genoemd als mogelijke opvolger van Francesco Farioli, die vorige week zijn vertrek bij Ajax aankondigde. Ook onder meer Michael Reiziger, Ron Jans, Marcel Keizer en Paul Simonis werden genoemd.

Het lijkt er nu dus op dat Heitinga terugkeert bij Ajax, de club die hij zo goed kent. De 41-jarige trainer diende de Amsterdammers als speler, jeugdtrainer en interim-trainer.

Heitinga was vanaf begin 2023 een halfjaar tussenpaus van Ajax na het ontslag van Alfred Schreuder. De Ajax-leiding koos nadien voor Maurice Steijn, die na enkele dramatische maanden werd ontslagen.

Na een periode van een half jaar met John van 't Schip als interim-trainer koos Ajax voor de vrij onbekende Farioli. De Italiaan was met Ajax hard op weg naar de landstitel, maar na een dramatische serie werd PSV alsnog kampioen. Een dag later leverde Farioli zijn contract in bij Ajax.