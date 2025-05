VZ's Team met miskopen: één Ajacied, tweemaal PSV en Feyenoord

Ook in de Eredivisie vinden de nodige transfers plaats. Sommige aanwinsten renderen en maken indruk, maar er zijn ook spelers die de hooggespannen verwachtingen niet kunnen waarmaken in Nederland. Voetbalzone formeert een elftal met spelers die een teleurstellend seizoen 2024/25 achter de rug hebben.

Imago

Stijn van Gassel (NEC)

De Limburgse doelman was vorig jaar de beoogd opvolger van Jasper Cillessen, die voor een nieuw avontuur in Spanje ging. Concurrent Robin Roefs raakte geblesseerd bij Jong Oranje, waardoor Stijn van Gassel als eerste keeper aan het seizoen begon. Hij debuteerde overtuigend tegen PSV, maar ging een week later in de fout tegen Heracles Almelo. Roefs keerde terug en stond zijn plaats onder de lat niet meer af, al was Van Gassel wel de bekerkeeper van NEC.

Speelminuten in de Eredivisie: 180

Imago

Rick Karsdorp (PSV)

De voormalig Feyenoorder liet medio 2024 zijn contract ontbinden bij AS Roma, om voor een nieuwe kans te gaan bij PSV. Het avontuur in Eindhoven werd mede door aanhoudend blessureleed en mindere vorm geen succes. De structurele knieklachten deden PSV besloten om de optie om een jaar met Rick Karsdorp door te gaan niet te lichten. Het is afwachten aan welk hoofdstuk de blessuregevoelige rechtsback (30) deze zomer gaat beginnen.

Speelminuten in Eredivisie: 676

Imago

Jeyland Mitchell (Feyenoord)

De pas twintigjarige verdediger uit Costa Rica is duidelijk gehaald voor de toekomst. Robin van Persie liet hem in april zelfs met de jeugd meetrainen, al kwam dat volgens de trainer vanwege de grote aantallen die dagelijks meetrainen met de A-selectie. Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam lag daar een andere reden aan ten grondslag. ''Het is een speler die de duels niet schuwt en en zijn been niet terugtrekt. Hij is misschien wel de reincarnatie van Rinus Israel'', zo klonk het in de Dick Voormekaar Podcast. De enige speelminuten van Mitchell kwamen in januari, toen Feyenoord verrassend verloor van FC Utrecht (1-2).

Speelminuten in Eredivisie: 14

Imago

Daniele Rugani (Ajax)

Het verblijf van Daniele Rugani bij Ajax lijkt beperkt te blijven tot één seizoen. De van Juventus gehuurde centrumverdediger (30) is volgens diverse Italiaanse media namelijk op weg naar Sassuolo, dat volgend seizoen weer uitkomt in de Serie A. Rafael van der Vaart was halverwege het seizoen al bikkelhard voor Rugani en Wim Kieft noemde hem na het echec tegen NEC (0-3) zelfs ‘de slechtste speler in de Eredivisie’. In de beslissende duels met FC Groningen en FC Twente hield Francesco Farioli de routinier op de bank.

Speelminuten in de Eredivisie: 708

Imago

Tyrell Malacia (PSV)

De 25-jarige Rotterdammer ging voor een nieuwe kans bij PSV, na jaren vol blessureleed bij Manchester United. Tyrell Malacia zette de Eredivisie echter niet in vuur en vlam en trainer Peter Bosz leek niet bijster veel vertrouwen te hebben in de linksback. Mauro Junior kreeg doorgaans de voorkeur en Malacia moest het vaak doen met korte invalbeurten. PSV zal de koopoptie in de huurdeal met Manchester United waarschijnlijk niet lichten en de verdediger leek dinsdag via social media afscheid te nemen. ''Ik sluit dit hoofdstuk af met een lach.''

Speelminuten in de Eredivisie: 384

Imago

Thijs Oosting (FC Groningen)

De geboren Drent kwam vorig jaar met de nodige ambities over van Willem II. Thijs Oosting zal echter gemengde gevoelens overhouden over zijn eerste jaar bij FC Groningen. De hoofdrol op het middenveld werd gaandeweg het seizoen steeds meer vertolkt door Luciano Valente, begeerd door PSV en Feyenoord. Oosting kwam de laatste vier wedstrijden niet van de bank, wat het ergste doet vrezen voor komend seizoen. De middenvelder (25) is inmiddels genoemd als mogelijke aanwinst van FC Emmen uit zijn geboorteplaats.

Speelminuten in de Eredivisie: 776

Imago

Facundo González (Feyenoord)

De 1.93 meter lange Uruguyaan wist mede door de forse concurrentie van Gernot Trauner, David Hancko en Thomas Beelen nooit een vaste plaats te veroveren bij Feyenoord. Geen grote verrassing dus dat de Rotterdammers onlangs wereldkundig maakten dat de koopoptie in de huurovereenkomst met Juventus niet wordt gelicht deze zomer. Gonzalez kwam medio maart voor het laatst in actie voor Feyenoord en verkeerde nadien vanwege blessureleed in de ziekenboeg.

Speelminuten in de Eredivisie: 80

Imago

Calvin Twigt (Go Ahead Eagles)

De in Amsterdam geboren Calvin Twigt maakte furore bij FC Volendam, wat hem een transfer opleverde naar Go Ahead Eagles. Echt doorbreken bij de bekerwinnaar lukte de middenvelder niet in zijn debuutjaar in Deventer. De aan Ajax gelinkte trainer Paul Simonis koos op het middenveld onder meer voor Evert Linthorst en Eric Llansana, waardoor Twigt vooral als invaller fungeerde in De Adelaarshorst. ‘’Ik had wel op meer minuten gehoopt, dat maakt het soms wel lastig’’, verzuchtte de middenvelder in februari in een uitgebreid interview met Voetbal International. Twigt kwam op 12 april nog tot achttien minuten tegen NAC Breda. Nadien maakte Simonis geen gebruik meer van de zomeraanwinst.

Speelminuten in de Eredivisie: 444

Imago

Taylor Booth (FC Twente)

De Amerikaanse vleugelaanvaller kwam in de eerste seizoenshelft steeds minder vaak aan spelen toe onder Ron Jans. FC Twente bood uitkomst en haalde hem in de winterstop voor twee miljoen euro naar de Grolsch Veste. Booth raakte al snel geblesseerd in Enschede en heeft de fans van de subtopper nog niet kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Booth’s contract bij Twente loopt nog drie seizoenen door, dus aan de buitenspeler de taak om als hij weer fit is aan Joseph Oosting te laten zien dat hij wel degelijk van waarde is voor zijn elftal.

Speelminuten in Eredivisie: 528

Imago

David Min (FC Utrecht)

FC Utrecht draaide een sterk seizoen in de Eredivisie en gaat met de knappe vierde plaats Europa in. De boomlange (1.94 meter) David Min is inmiddels een redelijk vaste kracht onder Ron Jans, maar moest zeker een poosje wennen na zijn overgang van RKC Waalwijk naar de Domstad. Min sloot het Eredivisie-seizoen af met slechts drie doelpunten in 27 wedstrijden. Het is afwachten of de fysiek sterke spits de concurrentiestrijd weet te winnen van de bij de fans zeer populaire Sebastien Haller.

Speelminuten in de Eredivisie: 1252

Imago

Kayky (Sparta Rotterdam)

Manchester City gunde Kayky op huurbasis speeltijd bij Sparta Rotterdam, wat op Het Kasteel voor het nodige enthousiasme zorgde. De Braziliaanse vleugelaanvaller liep echter al snel een blessure op in Nederland en in de winterstop hakte de technische leiding de knoop door. Kayky werd na slechts zes optredens in de Eredivisie bedankt voor bewezen diensten. Manchester City nam de buitenspeler terug en verhuurde Kayky opnieuw aan het Braziliaanse Bahia.

Speelminuten in de Eredivisie: 117