Ralf Seuntjens haalt hard uit naar Nederlandse club: 'Een groot wespennest'

Ralf Seuntjens is klaar met De Graafschap. Dat laat de 36-jarige spits duidelijk blijken in een interview met de Gelderlander.

De Bredanaar is officieel nog speler van De Graafschap, maar kan per 1 juli transfervrij overstappen naar geïnteresseerde clubs. Seuntjens neemt in gesprek met de regionale krant geen blad voor de mond.

“Het afgelopen seizoen is alles wat we hadden opgebouwd de prullenbak ingegaan. Ik denk dat we nog geen rustige week hebben gehad tussen eind juni en vorige week. Het was sinds de voorbereiding een groot wespennest”, aldus de routinier.

Seuntjens is onder meer boos over het ontslag van Jan Vreman begin januari. “Wij zijn als spelers niet ingelicht. Er is geen enkele navraag gedaan bij ons. Ik weet dat zeker 80 procent van de spelers vierkant achter Vreman stond. De sfeer in de groep was goed.”

“De komst van Marinus Dijkhuizen als opvolger heeft niet veel gebracht. Ik denk dat we geen één goede wedstrijd hebben gespeeld. En voor mij persoonlijk werkte het nadelig, want ik speelde ineens niet meer”, aldus Seuntjens.

Seuntjens baalt van het afgelopen jaar. “Het plezier is er bij mij de laatste maanden uitgezogen. Dat had ik nooit eerder meegemaakt, terwijl ik toch zeventien jaar betaald voetbal heb gespeeld.”

Met name technisch manager Berry Powel krijgt ervan langs. “Toen ik pas eind maart te horen kreeg dat mijn aflopende contract niet werd verlengd, zat hij erbij en moest Marco Bogers (algemeen directeur, red.) het woord doen. Bij het afscheid van de selectie vorige week in Hengelo heb ik Powel niet eens een hand kunnen geven, halverwege was hij al verdwenen.”