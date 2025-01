Hoge Raad in Parijs neemt definitief besluit over uitsupporters Feyenoord in Lille

De supporters van Feyenoord zijn woensdagavond definitief niet welkom in Lille, zo blijkt uit een officieel statement van de Rotterdamse club. De uitspraak volgt op een kort geding dat Feyenoord en supportersvereniging FSV de Feijenoorder gezamenlijk hadden aangespannen.

“Feyenoord is uitermate teleurgesteld dat het kort geding niet in het voordeel van de club is beslecht, maar kan niet anders dan berusten in de uitslag in de wetenschap dat de club samen met FSV de Feijenoorder alles in het werk heeft gesteld om uitsupporters aanwezig te laten zijn in Stade Pierre-Mauroy”, valt te lezen in een persbericht op de clubwebsite.

De Rotterdammers geven daarnaast een advies. “De Franse overheid heeft aangegeven dat er sprake is van een inreisverbod. Supporters wordt derhalve geadviseerd om niet af te reizen naar Lille.”

Feyenoord maakte in de afgelopen weken een gedetailleerd plan, waardoor 2.000 uitsupporters aanwezig zouden kunnen zijn bij het uitduel met LOSC Lille. De Franse overheid steekt daar dus een stokje voor.