Speler van PSV kondigt 9 dagen na binnenhalen landstitel vertrek aan via Instagram

PSV zal in de komende maanden op zoek moeten naar een nieuwe centrale verdediger. Dinsdag schrijft Olivier Boscagli namelijk dat hij vertrekt uit Eindhoven. Geheel onverwacht is het overigens niet: onder meer journalist Rik Elfrink liet eerder al weten dat een exit bij PSV in de lucht hing.

Boscagli legde op 18 mei nog beslag op de landstitel met PSV door Sparta in Rotterdam met 1-3 te verslaan. Desondanks ziet de 27-jarige Monegask een langer verblijf in het Philips Stadion niet zitten, zo wordt duidelijk uit zijn bericht op Instagram.

“Het moment is gekomen om vaarwel te zeggen”, zo begint Boscagli zijn mededeling. “Het is niet makkelijk om te uiten wat ik voel nadat ik zes jaar bij deze club heb gezeten.”

“Ik heb nederlagen, twijfels, blessures, overwinningen en vieringen meegemaakt. En ik heb prijzen gepakt. Dank daarvoor, want dankzij die ervaringen ben ik gegroeid en die ervaringen hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben.”

“Bovendien heb ik het land en de cultuur leren kennen”, vervolgt Boscagli. “Ik zal voor altijd verbonden zijn aan Nederland, want hier zijn mijn twee kinderen geboren.”

“Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft, van dichtbij en ver weg. Bedankt ploeggenoten, coaches, personeel, én fans! Ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom en wat ik heb meegemaakt.”

“Ik vertrek met veel herinneringen, bedankt!”, aldus Boscagli. De centrale verdediger kwam in de zomer van 2019 over van OGC Nice en gaat nu een transfervrije overstap maken. De mogelijke bestemming van Boscagli is nog niet bekend.