Brian Priske heeft dinsdag, tijdens de persconferentie van Feyenoord, flink van zich afgebeten. De hoofdtrainer van de Rotterdammers richtte zich tot het aanwezige journaille en gaf aan boos te zijn.

Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen het Franse LOSC Lille, waarna zondag in de Johan Cruijff ArenA de cruciale Klassieker wacht. Priske wordt in aanloop naar het Champions League-duel in Frankrijk echter uiteraard ook gevraagd naar zijn positie als hoofdtrainer.

Op de dag van de wedstrijd tegen Bayern München (3-0 winst) berichtten alle grote Nederlandse media namelijk dat de Deense trainer - ongeacht het resultaat - ontslagen zou worden als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers wonnen echter, en zodoende mocht Priske aanblijven.

“Ik ga dit zo duidelijk zeggen als ik kan”, begint Priske geïrriteerd op de persconferentie. “Er zijn veel geruchten geweest. Ik heb ze natuurlijk ook gehoord en gelezen. Ik vind het niet leuk en ik zal niet commentaar geven op geruchten.”

“Valentijn (Driessen, red.) was hier en hij vroeg of ik boos was. En nu ben ik boos, ja. Boos omdat er geruchten worden geschreven. Het is niet de juiste manier om er zo mee om te gaan. Ik vind het niet leuk dat jullie geruchten schrijven. Wees eerlijk, noem de namen waar je je informatie vandaan haalt.”

“Degene die deze geruchten naar buiten brengt, werkt niet in het belang van Feyenoord”, vervolgt Priske. “Ik maak al mijn beslissingen in het belang van Feyenoord. Dennis te Kloese is exact zo’n persoon. Alle geruchten, of ze nou waar zijn of niet, zijn niet in het belang van de club.”

Verder geeft Priske aan ‘de hele tijd’ het gevoel heeft gehad dat Te Kloese vertrouwen in hem had. “Honderd procent. Ik kan het niet duidelijker maken, maar ik voel me door de hele club gesteund, ook vanuit Te Kloese.”

“We hebben een goede relatie en ook voor de wedstrijd tegen Bayern München voelde ik zonder twijfel support van Dennis. Dus ik was ook verrast toen ik de geruchten las op de wedstrijddag.”