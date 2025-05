Feyenoorder vertrekt per direct en tekent tot medio 2029 bij Aston Villa

Zépiqueno Redmond maakt de overstap naar Aston Villa, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. De Premier League-club voerde al sinds vorige week gesprekken met de belangenbehartigers van de achttienjarige spits. Nu is er een akkoord bereikt.

In Birmingham heeft Redmond zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2029. Over het salaris en zijn kansen in het eerste elftal is niets bekendgemaakt door Romano.

Redmond beschikte in De Kuip over een aflopend contract en hij kan dus de transfervrije overstap maken naar Aston Villa. Door zijn status werd de spits een interessante optie voor diverse clubs in Europa.

Volgens Romano wordt Redmond door Villa beschouwd als een spits met een grote potentie. De club eindigde de Premier League op de zesde plek en zal zich komend seizoen opmaken voor Europa League-voetbal.

Redmond brak dit seizoen door in de hoofdmacht van Feyenoord en kwam in vier Eredivisie-optredens tot 158 speelminuten. Ook op het Champions League-toneel maakte de spits al minuten, bijvoorbeeld tijdens het tweeluik met de andere finalist, Inter. In het uitduel met AC Milan was hij basisspeler.

30 maart kwam Redmond voor het laatst in actie namens Feyenoord, toen hij elf minuten meedeed tegen Go Ahead Eagles (3-2 winst). De laatste twee speelrondes was er geen plekje in de wedstrijdselectie voor hem.

Aston Villa kreeg nog concurrentie uit onder meer Italië en uit eigen land, maar de club had vanaf het begin de beste papieren om Redmond vast te leggen, zo klinkt het.