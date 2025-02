Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet noodgedwongen improviseren tegen Feyenoord

Ajax kan zondagmiddag tegen Feyenoord een belangrijke stap richting de tweede plaats zetten. Bij een Amsterdamse zege wordt de Rotterdamse rivaal op twaalf punten gezet en lijkt niet Feyenoord, maar FC Utrecht de grootste concurrent om de felbegeerde tweede plaats te worden. Fysiek gezien staat de ploeg van trainer Francesco Farioli er vrij goed voor, al heeft de Italiaan de nodige kopzorgen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Ajax kampt met name voorin met de nodige vraagtekens. Mika Godts raakte in het Europa League-duel met Galatasaray geblesseerd aan zijn hamstring en verschijnt in ieder geval niet in de basis. Zijn beoogde vervanger, de kersverse aanwinst Oliver Edvardsen, is niet op de tijd ingeschreven voor de Klassieker. Chuba Akpom is er niet bij, omdat hij zijn huurtransfer naar Lille OSC aan het afronden is.

Kristian Hlynsson is er evenmin bij. De IJslander is voor de rest van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam. Daarnaast herstelt Owen Wijndal van de blessure die hij niet lang geleden opliep. De grote afwezige leek Jordan Henderson te worden. De Engelsman wilde graag vertrekken naar AS Monaco, dreigde niet meer voor de club te spelen, maar is inmiddels bijgedraaid en zal aan de aftrap verschijnen.

Remko Pasveer is de onbetwiste nummer één onder de lat bij de Amsterdammers. In de achterhoede heeft Farioli evenmin verrassingen in petto. Anton Gaaei (rechts) en Jorrel Hato (links) zijn de backs van dienst, terwijl Josip Sutalo en Youri Baas het centrum vormen.

Op het middenveld vinden er sowieso wijzigingen plaats ten opzichte van de 2-1 zege op Galatasaray. Davy Klaassen, die in Europa niet speelgerechtigd was, keert terug in het elftal en vormt het middenveld met aanvoerder Henderson en Kian Fitz-Jim.

Kenneth Taylor schuift vermoedelijk door naar linksbuiten, waar hij dit seizoen eerder al heeft gestaan door het beperkt aantal opties van Farioli op die positie. Brian Brobbey krijgt de laatste tijd het vertrouwen en mag tegen Feyenoord proberen zijn tweede Eredivisie-treffer van het seizoen te maken. Bertrand Traoré start vanaf de rechterkant.

"Er zijn net als in ieder ander duel drie punten te verdienen", blikte Farioli nuchter vooruit op de Klassieker. "Als we zondag winnen, mogen we niet feestvieren en denken dat we er al zijn. En als we niet het gewenste resultaat halen, moeten we ook niet onze kop in het zand steken."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Taylor.